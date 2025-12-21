ずっと見ていられそう……！ YouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】」では、優しく手をたたいて呼ぶ飼い主さんに子猫たちが寄っていく様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいいにも程がある」「なんておりこうさんなの」との声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが飼い主さんに呼ばれて《一生懸命進んでいく》子猫たちの姿です！

呼ばれると「今行くニャ！」

注目を集めたのは「飼い主が呼ぶと何度もやってくる子猫。」という動画。母猫「ルル」が見守る中、子猫たちがよちよちと歩き回るシーンから始まります。

飼い主さんが優しく手をたたくと、「今行くニャ！」と一生懸命な足取りで近づいていく子猫たち。飼い主さんになでられて「気持ちいいニャ〜」という声が聞こえてきそうです。

次のシーンでは、カメラを追いかけて歩く子猫のアップが。夢中で近づいてきたかと思えば、ふと振り返って「みんなも来るのニャ」と他の子を呼ぶようなしぐさも見せます。

自由に歩き回ったり、くつろいでいたりする子猫たちも、飼い主さんが優しく手をたたくと一斉に注目。近づいていって飼い主さんに抱き上げられた子は「もっとなでてニャ〜」とうっとり顔です。次第に、呼ばれなくても自ら向かっていく子まで現れます。

最後はルルの元での授乳タイム。飼い主さんにそっと運ばれる子、自分から飼い主さんの元へ向かう子などさまざまです。元気いっぱいな子猫たちが愛らしいですね。

動画の視聴者からは「よちよち歩きに癒やされる」「かわいすぎて思わず顔がゆるんだ」「幸せ空間で天国みたい！」などのコメントが寄せられています。よちよち歩きがかわいい子猫たちの姿を、皆さんもぜひ動画でチェックしてみてくださいね。