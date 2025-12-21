AirJapanは、「空の上の祭典3連弾」を12月23日から2026年3月28日まで実施する。

クリスマスと年末年始には「クリスマス＆お正月の空の旅メモリー」として、客室乗務員がinstaxチェキで乗客の機内での様子を撮影するほか、1月16日から30日までは「日本のお酒試飲会」を実施し、機内販売している社員選定の日本酒やワインを20歳以上の利用者に無料試飲で提供する。

2月9日から3月28日まで「AirJapanガチャ」を実施し、旅の記念品を提供する。特賞として各便1名に400分の1サイズの機体モデルプレーンを用意するほか、副賞として計50名に機内販売商品のエコバッグをプレゼントする。ミニ巾着やミニタオル、アクリルキーホルダー、ボンフィンなどのオリジナル景品もそろえる。料金は1回500円で、支払いはVISA、MasterCard、JCB、アメックスのクレジットカードで日本円一括払いのみ。

いずれの企画も東京/成田〜バンコク線のNQ1便と、東京/成田〜シンガポール線のNQ3便が対象で、AirJapanガチャのみ東京/成田〜シンガポール線のNQ113便でも実施する。