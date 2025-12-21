ナンバープレートでかっこいいと思う「北陸地方の地名」ランキング！ 2位「上越」、1位は？ 【2025年調査】
移動が活発になるこの季節、長距離ドライブや帰省で高速道路を走る機会が増えます。さまざまなナンバープレートを見るたびに、その土地の個性を表す地名の魅力に気付かされることもあるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレートに関するアンケート」を実施しました。
その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「北陸地方の地名」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「歴史の重みやその文字から感じる響きの良さが好きだから」（50代男性／静岡県）、「響きが良いし、漢字も格好いいと思う」（40代女性／北海道）、「濁点で始まるとゴツい感じがするから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「金沢は華やかなイメージがあり、名前の見た目も美しくプレートに合うためです」（30代女性／千葉県）、「兼六園や金沢城公園などイメージが出来響きもかっこいいから」（40代女性／兵庫県）、「金沢は観光地のイメージ、あと単純に金が入っていて縁起がいいかな」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2025年12月5〜7日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に、「かっこいいと思うナンバープレートに関するアンケート」を実施しました。
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：上越（新潟県）／71票2位は「上越」でした。上越ナンバーは、上越市、妙高市、糸魚川市を含む新潟県の南西部（上越地方）で交付されています。この地名は、かつての越後国を三分割したうちの一つ「越後の上」に由来します。「越後」という古風な響きを持つ国の名前に「上」が付くことで、歴史的な格式や、雪国として知られる地域の雄大さが連想されます。戦国武将・上杉謙信ゆかりの春日山城跡など歴史的な背景も、かっこよさの要因と考えられます。
回答者からは「歴史の重みやその文字から感じる響きの良さが好きだから」（50代男性／静岡県）、「響きが良いし、漢字も格好いいと思う」（40代女性／北海道）、「濁点で始まるとゴツい感じがするから」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：金沢（石川県）／147票堂々の1位に輝いたのは「金沢」でした。金沢ナンバーは石川県を代表する都市である金沢市を中心に、その周辺地域で交付されています。金沢市は加賀百万石の城下町として栄え、現在も歴史的な街並みや伝統文化が息づく北陸地方の中心都市です。「金沢」という地名には、優美さや格式の高さ、そして文化的な重厚感が感じられます。その高級感のある響きと高い知名度が、「かっこいい」という評価を集めました。
回答者からは「金沢は華やかなイメージがあり、名前の見た目も美しくプレートに合うためです」（30代女性／千葉県）、「兼六園や金沢城公園などイメージが出来響きもかっこいいから」（40代女性／兵庫県）、「金沢は観光地のイメージ、あと単純に金が入っていて縁起がいいかな」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)