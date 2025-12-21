好きなフレーバーメンソール加熱たばこスティックランキング！2位「テリア ブラック パープル メンソール」1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックもさまざまな種類が登場しています。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「好きなフレーバーメンソールタイプの加熱式たばこスティック」の結果を紹介しつつ、自身も数々のたばこスティックをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのスティックの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【10位までの全ランキング結果】
回答者にテリア ブラック パープル メンソールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「吸いごたえがある」（40代男性／愛媛県）
「味が上品でおいしいから」（50代女性／神奈川県）
「強メンソールちょうどいい！」（30代女性／神奈川県）
「美味しくて吸いやすいから」（20代女性／東京都）
「元々紙巻タバコのメビウスのオプションを吸っていたがブラックパープルメンソールが1番味が近いと感じている」（30代男性／大分県）
回答者にテリア パープル メンソールを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「フルーツ系のメンソールは吸い心地が良く、後味が少し残るから好きです」（20代女性／福井県）
「他のメーカーのベリー系も試しましたが、テリアのパープルは香りが立ちすぎず、ちょうど良いアクセントになっているため一番気に入っています」（40代男性／東京都）
「吸いやすいし食後にすっきりする」（30代女性／神奈川県）
「吸うたびにちょっとしたご褒美のような気分になります」（40代女性／滋賀県）
「ベリーの香りがほどよく広がり、爽やかな甘みとメンソールの冷たさのバランスが絶妙です」（30代女性／大阪府）
伊藤：2位の「テリア ブラック パープル メンソール」は、メンソール系スティックの中でも最強クラスの吸いごたえを持つ「テリア ブラック メンソール」よりも、さらに強烈なメンソールを感じることができます。ベリーの味はほどよく、それほど甘過ぎないため、甘味の強い味が苦手な人や、フレーバー系のスティックにも強い清涼感を求めたいという人におすすめです。
1位の「テリア パープル メンソール」は、IQOSシリーズの「パープル メンソール」を吸っていた人におすすめのスティックです。ベリーの香りが濃過ぎないので、フレーバー系に初挑戦する人にも吸いやすく感じるでしょう。また、メンソールの吸いごたえが強いので、メンソール好きな方にもよいと思います。飽きのこない味なので、1度気に入れば長く愛用するたばこスティックになるのではないでしょうか。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
調査名：加熱式たばこスティックに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：127人、女性：117人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
