＜M−1グランプリ2025＞◇決勝◇21日◇テレビ朝日

結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝が行われ、たくろうが第21代王者に輝いた。エバース、ドンデコルテとの最終決戦を制した。過去最多で1万1521組の頂点で賞金1000万円などを手にした。

ファーストラウンドで470点をたたき出し、1位通過していたエバースは最終決戦で1票も入らず3位だった。

エバースはファーストラウンドで、「ルンバ車」を披露。免許を持ってない佐々木隆史が、相方の町田和樹を車にするという漫才を披露。町田が4つのルンバにまたがって車になるという話を軸に展開した。その中で発した「ルンバ車」というワードがネット上でバズった。最終決戦では、腹話術をテーマにした漫才を披露していた。

X（旧ツイッター）では「でもエバース悲しい」「個人的にエバースさんは一本目がおもしろくて期待値上がりで見ちゃった」「関西人だけどエバースが好きです！！今年も面白くて素敵だった！！来年も頑張って欲しい…！！」「エバースは二本目やっちまった芸人の仲間入りか←スベってたわけじゃないんだけどね…」などと書き込まれていた。

決勝にはヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうに、敗者復活戦を勝ち抜いたカナメストーンを加えた10組で争った。エバースは2年連続の決勝の舞台で、昨年4位の悔しさも糧に栄冠を手にした。

大会はプロアマ問わず結成15年以内のコンビに出場資格がある。審査員は海原ともこ、柴田英嗣、哲夫、博多大吉、塙宣之、山内健司、中川礼二、後藤輝基、駒場孝の9人が務めた。1次ラウンドは審査員が各100点、合計900点満点で採点。上位3組が再びネタ披露し、最多票を得た組が優勝となる。

◆エバース 佐々木隆史（ささき・たかふみ）は1992年（平4）11月6日生まれ、宮城県出身。町田和樹（まちだ・かずき）は1992年（平4）4月24日生まれ、神奈川県出身。東京NSC21期、16年結成。24年NHK新人お笑い大賞優勝。吉本興業所属。