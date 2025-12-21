「M-1」21代目王者は「たくろう」最終決戦で8票獲得【M-1グランプリ2025】
【モデルプレス＝2025/12/21】ABCテレビ・テレビ朝日系「M-1グランプリ2025」決勝戦が、12月21日18時30分より放送。お笑いコンビ・たくろうが21代目王者に輝いた。
【写真】今年の「M-1グランプリ」決勝進出者9組一覧
最終決戦にはエバース、ドンデコルテ、たくろうが出場。8票獲得でたくろうが見事優勝（ドンデコルテは1票、エバースは0票）し、賞金1000万円を獲得した。受賞の心境を聞かれると、きむらバンドは「いや、でかいっすね…」としみじみと喜びをコメント。「めちゃくちゃ嬉しくて、（喜びを）何ぐらい嬉しいか、例えてもいいですか？」と話し、赤木裕に問いかけると「初めてのトイレのウォシュレットがちょうどぐらいだったとき」とボケ。MCの今田耕司は「（優勝）剥奪です！」とツッコミを入れ、場を和ませた。
最後にコメントを求められたきむらは「本当に漫才やってきて良かったです」と口にし、赤木は「来年は出ませーん！」と笑いを誘い締めくくった。
2001年、お笑い界に旋風を巻き起こした「M-1グランプリ」は、第1回の中川家優勝を皮切りにこれまで錚々たる漫才の王者が19組誕生しており、2023年、2024年は令和ロマンが2連覇という初の快挙を達成。今大会の出場者数は過去最多の1万1521組となった。
決勝戦の審査員は、海原ともこ（海原やすよともこ）、後藤輝基（フットボールアワー）、駒場孝（ミルクボーイ）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、哲夫（笑い飯）、博多大吉（博多華丸・大吉）、塙宣之（ナイツ）、山内健司（かまいたち）、礼二（中川家）の9人が務めた。（modelpress編集部）
情報：ABCテレビ・テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
