一歩先を行く上級者おしゃれを楽しむなら？脚長見えも絶大な【カバーブーツ】3選

この冬は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。そこで今回は、見た目の可愛さだけでなく、脚長効果も狙える「カバーブーツ」を3つご紹介します。気分が上がる個性派ブーツを足元にまとえば、周りと差がつく上級者コーデが叶うかも♡

ちょっぴり個性派なブーツで、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡

年々トレンドが目まぐるしく変わる冬ブーツ。今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。

コーデのほどよいスパイスに♡

Check! 一点投入で甘ギャルコーデの完成！カバーブーツ

一見ハードだけど、ぷりかわなミニにあわせれば絶妙な甘辛MIXが作れる♡ 筒が太めだから、脚長効果絶大なんです！

【a】2WAYサボ＆レッグウォーマーつきブーツ 18,800円／エヴリス 渋谷109店

▶︎レッグウォーマーをはずすと、シンプルなサボに変身するので夏まで使える。ギャルみの強いずるっと感は白で中和。

【b】ブラックカバーブーツ 11,990円／EVOL

▶︎お強めブラックもストレートで上品な足元に。まっすぐなシルエットのカバーなら、キレイめな印象に。

【c】ブラウンカバーブーツ 19,910円／RANDA

▶︎パッと目を引くフレアーなカバーデザイン。フレアーなカバーデザインで脚のラインがキレイに。

撮影／坂田幸一