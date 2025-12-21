一歩先を行く上級者おしゃれを楽しむなら？脚長見えも絶大な【カバーブーツ】3選
この冬は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。そこで今回は、見た目の可愛さだけでなく、脚長効果も狙える「カバーブーツ」を3つご紹介します。気分が上がる個性派ブーツを足元にまとえば、周りと差がつく上級者コーデが叶うかも♡
平成ムードなブーツがリバイバル
コーデのほどよいスパイスに♡
年々トレンドが目まぐるしく変わる冬ブーツ。今季は90'sのエッセンスをブラッシュアップしたブーツが勢ぞろい。
ちょっぴり個性派なブーツで、一歩先を行く上級者おしゃれを楽しもう♡
Check! 一点投入で甘ギャルコーデの完成！カバーブーツ
一見ハードだけど、ぷりかわなミニにあわせれば絶妙な甘辛MIXが作れる♡ 筒が太めだから、脚長効果絶大なんです！
【a】2WAYサボ＆レッグウォーマーつきブーツ 18,800円／エヴリス 渋谷109店
▶︎レッグウォーマーをはずすと、シンプルなサボに変身するので夏まで使える。ギャルみの強いずるっと感は白で中和。
【b】ブラックカバーブーツ 11,990円／EVOL
▶︎お強めブラックもストレートで上品な足元に。まっすぐなシルエットのカバーなら、キレイめな印象に。
【c】ブラウンカバーブーツ 19,910円／RANDA
▶︎パッと目を引くフレアーなカバーデザイン。フレアーなカバーデザインで脚のラインがキレイに。
撮影／坂田幸一
Ray編集部 エディター 草野咲来