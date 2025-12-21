◆NTTリーグワン3部 ルリーロ福岡20―33狭山（21日、福岡・久留米総合スポーツセンター陸上競技場）

ルリーロ福岡は狭山とのホーム開幕戦で奮闘したものの、後半に突き放されて開幕2連勝を逃した。

前半2分にSO松尾将太郎のPGで先制。同8分にもWTBアマナキ・リサラが初戦から2試合連続となるトライを左隅に決めるなど、14―15とほぼ互角の戦いで折り返した。

後半に入ってもスクラムなどのセットプレーや接点の攻防で相手を上回り、巧みなゲームコントロールもさえて一時1点差に。だが、地力に勝る狭山に2トライを奪われて点差を広げられた。

リーグワン3部に新規加入を果たした昨シーズンは反則から自滅するパターンが目立ち、3勝12敗で6チーム中最下位。狭山は3度対戦しながら全て40点以上の差をつけられて大敗した難敵だった。

この日はエネルギーあふれる力闘で終盤まで接戦を演じ、地元ファンを沸かせた。豊田将万監督は「今年は反則を減らしながらセットプレーで簡単にボールを譲らず、われわれがやりたいラグビーをする時間が増えている」と手応えを語る。

PG5本で15得点と活躍した松尾は「昨年より成長した姿をホームで見せられた。今後も一つ一つ勝ち星を重ねられるようやっていくだけ」と視線を先に向けた。（山崎清文）