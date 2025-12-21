人気占い師のゲッターズ飯田（50）が20日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。占い結果を実現させる方法を力説した。

先週に続いての出演で、パーソナリティのフリーアナウンサーで女優の田中みな実を「ここから3年間、いよいよ絶好調です」と占い、この日も「ガラっと変わりますから。いい方に変わります」と語り「占いは当てに行ってくださいね」と続けた。

それを聞い田中は「私が“ほら、結婚できなかったじゃないですか”って言うと、“しようとしてないじゃないですか”って言われて。確かにと思って」と語った。

飯田は「皆、占いはただボーっとして当たるわけじゃないんで。良いこと書いてあったら、信じて当てに行く。悪いことは気を付けて避ける情報ですから」と説明し「うまく使ってください」とした。

また、2026年は「成長とか盛り上がる年」とし、「ちゃんと目標決めてくださいね。目標が決まっていないと、どこが伸びていいかわからなくなるんで。これが一番良くないので。この1年、私はこうする、と決めるのが大事」とアドバイス。また、目標の立て方について「1年後、3年後、5年後、10年後の成功している未来の自分を想像して。その時の自分が、今の自分に何を言うか想像する。そうすればやることが分かります」と説明。飯田自身について、60歳の自分が言うことを想像し「“ちゃんと運動しておけよ、体力つけておけよ”だと、“今の目標は10年後に向けて、基礎体力を付けることが目標”となる」と明かし、この方法は「やる目標が具体的に見つけやすい」と推奨していた。