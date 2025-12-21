コスメ200個所持＆車1台分費やした美容研究…1周回って辿り着いたキャバ嬢・ななみん激推しツヤ肌ファンデ「お直しなしで家に帰って来てもいい感じ」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/12/21】ABEMAで配信中のバラエティ番組『CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）』（隔週水曜日23時〜）の収録現場にモデルプレスが潜入。出演者の「ななみん」にインタビューを実施し、メイクのこだわりや2025年のベストコスメについて語ってもらった。
【写真】「ミス・ワールド・ジャパン2024」ミスヨガ賞のキャバ嬢の桁違いの美容研究
◆「ミス・ワールド・ジャパン2024」ミスヨガ賞のななみんとは？
「ミス・ワールド・ジャパン2024」でファイナリストに選ばれ、ミスヨガ賞を受賞したななみん。その美貌と抜群のスタイルで一目置かれ、「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」などにも出演している。さらに料理アカウントを開設するほどの腕前を持ち合わせている。
◆ななみん、メイクのこだわりはハイライト＆ラメ
― メイクで1番こだわっていることを教えてください。
ななみん：ツヤ感を出すためにハイライトとラメを大切にしています。日によってつける箇所と濃さを変えていて、例えばお店に出勤するときはライトが黄色めなので、大きいラメを瞼、目の周り、目頭につけてキラキラな印象を与えられるようにしていて。ハイライトは頬の上と鼻の先、目頭の下に三角に入れています。
― どこのハイライトとラメを使われていますか？
ななみん：Dior（ディオール）のバックステージ グロウ マキシマイザー パレットを大きいブラシで全色混ぜたり、塗る箇所によって色を変えたりしています。
― お仕事以外のときはどのようにハイライトやラメの入れ方を変えていますか？
ななみん：普段はDiorのフォーエヴァーグロウ マキシマイザーというハイライト効果があるチークを使っていて、すっぴんでも血色よくハイライトをつけることができるんです。誰かと少し会うときなどにこれがおすすめです！お友達と遊ぶときやお出かけするときはしっかりメイクをするので、気持ちを強く持つことができるようになりますね。
― 場面によってメイクを変えられていて素敵です！
ななみん：ありがとうございます！温かい印象を与えたり冷たい印象を与えたり、メイクによって変えられるので、出勤するときは多幸感を出すために赤やピンクを意識したメイクにしています。
◆200個コスメを持つななみんの“人生コスメ”
― 何度もリピートしている“人生コスメ”を教えてください。
ななみん：MAYBELLINE（メイベリン）のハイパーシャープライナーです。すごくお気に入りです。
― 2025年のベストコスメを教えてください。
ななみん：1周回って、DECORTE（デコルテ／※後ろの「E」はアキュートアクセント付き）のリキッドファンデーション！特に今年はツヤ肌にハマっていて、それを出せるファンデーションがDECORTEでした。中学生の頃からずっとメイクを勉強していて、バズっているものもいろいろ試したのですが、持ちや艶などをトータル的に見てこれが1番でした。家を出るときにメイクをして、お直しなしで家に帰って来てもいい感じなんです。
― 研究家ですね！
ななみん：勤勉です（笑）。リップも合わせると、家に200個くらいコスメがあります（笑）。美容品なども含めた総額で考えると車を1台くらいは買えるかも（笑）。やっぱり肌に近い美容品やスキンケアにはすごくお金をかけてしまいますね。
― ありがとうございました！
◆まとめ
ななみんさんの美しさは天性のものであるが、その裏には「車1台分」とも称される並々ならぬ探究心と努力が隠されている。インタビュー中、自らの美容法を語る際の瞳の輝きからは、プロとしての高い意識が感じられた。流行を追いかけるだけでなく、200個ものコスメから「自分にとっての最適」を導き出す知的なアプローチは、多くの女性が憧れるアイコンとしての説得力に満ちている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】