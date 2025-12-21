フィギュアスケート・全日本選手権最終日（２１日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、３枠を争う女子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（シスメックス）がフリーも１５４・９３点で１位となり、合計２３４・３６点で５年連続６度目の優勝を飾った。

坂本は日本スケート連盟の選考基準を満たし、３大会連続の五輪代表に決まった。

ＳＰ２位でジュニアの島田麻央（木下グループ）が合計２２８・０８点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が２１６・２４点で３位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位に入った。渡辺倫果（三和建装）は７位。

１７歳の島田、トリプルアクセル鮮やかに着氷

１７歳の島田は年齢制限でミラノ・コルティナ五輪には出場できない。それが改めて惜しいと感じさせる熱演で２位に入り、「この緊張感の中で、これだけ滑れた」とうなずいた。

冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を鮮やかに成功。続く大技の４回転トウループは転倒したが、すぐに３回転の連続ジャンプを決めて落ち着きを取り戻し、最後まで安定した滑りでまとめた。

２００８年４月生まれで五輪出場資格のある中井とは同学年だが、１０月生まれの島田は国際スケート連合（ＩＳＵ）が定める資格を満たせず、代表選考に絡めない。巡り合わせの妙と言わざるを得ないが、今大会は「五輪選考と思って」臨んでいた。それだけに「４回転を降りたかった」と悔やんだが、代名詞のトリプルアクセルを決めるあたりに、ジュニアで無敗を続ける女王の「負けられない」という対抗心がのぞいた。

全日本は４大会連続の表彰台。「４年後はもっと緊張すると思うけど、坂本選手みたいに優勝して五輪を決めたい」。申し分のない内容で、ミラノの先へ期待を抱かせた。（森井智史）