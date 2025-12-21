元日よる6時放送【Golden SixTONES】

SixTONESと豪華ゲスト陣 総勢30人以上が童心にかえって全力で遊ぶ3時間！



👑サイズの晩餐

これって…入るのか！？入らないのか！？を予想する

身の回りにある様々な物のサイズ感覚を問う新感覚目利きゲーム！

優れたサイズ感覚をもっているのは一体誰だ！？



👑回転レシーブ球児

超高速回転するモノを当てる動体視力が試される新感覚ゲーム

ご褒美グルメをかけて全員正解に挑む！





👘マツケンナンバーマツケンサンバのダンスを踊りながら数を数える脳トレ系リズムゲーム！元日ならではの豪華ご褒美グルメも続々登場！【出演】SixTONES【ゲスト】伊勢ヶ濱部屋伊勢ヶ濱親方、伯桜鵬、熱海富士、義ノ富士、翠富士、錦富士、尊富士小栗旬倉科カナ出川哲朗山本耕史YOSHIKI【進行ゲスト】藤森慎吾（オリエンタルラジオ）【VTRゲスト】江戸川コナン尾形貴弘（パンサー）岡部大（ハナコ）春日俊彰（オードリー）齋藤真希（円盤投げ女子日本代表）佐久間朱莉（女子プロゴルフ2025年年間女王）成田凌松坂大輔平野美宇橋本大輝（パリオリンピック体操男子団体金メダリスト）タイムマシーン3号じろう（シソンヌ）