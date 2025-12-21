令和ロマン・くるまが、相方・松井ケムリへの出産祝いとして、日本円で約10万円するブータンの掛け軸を購入していたことが明らかになった。

【映像】くるまが買った10万円の出産祝い

12月21日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃13が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、令和ロマン・くるまが南アジア縦断旅に挑んだ。

前回の放送で、くるまと途中から合流した西村博之（ひろゆき）、東出の3人は、旅のゴールとして設定されていた、ブータンの王宮に到着。バングラデシュからスタートしたくるまの南アジア縦断旅が、終わりを迎えた。12日間に渡る旅の中で、くるまにとって印象的な出来事のひとつとなったのが、相方・ケムリの子どもの誕生。ケムリから報告を受けた日の夜、くるまはインドのバーで「子どもが産まれるってすごくないですか？」と感慨深げに話していたのだった。

そして完結編として放送された＃13では、くるまがケムリに出産祝いを購入する場面もあった。帰国直前、空港近くの民芸店に立ち寄ったくるまは「お土産は掛け軸が1番いいらしくて。これ、子ども産まれたお守りなんですよ。相方が子ども産まれたのでプレゼントに」と、伝統的な掛け軸をチョイス。その掛け軸は1枚5万4000ニュルタム（約9万1800円）と高額だったが、くるまはお揃いで自分用にも購入。「色違いで買って、2枚で10万ニュルタム（約17万円）かかるんですけど」と話していた。