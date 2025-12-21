NNNと読売新聞が今月19日から21日まで行った世論調査で、高市内閣の支持率は、先月の調査からほぼ横ばいの73パーセントでした。

世論調査で、高市内閣を「支持する」と答えた人は、前回、先月の調査からほぼ横ばいの73パーセント、「支持しない」と答えた人は14パーセントでした。支持する理由については「政策に期待できる」が29パーセント、「総理に指導力がある」が24パーセント、「総理が信頼できる」「他によい人がいない」がそれぞれ19パーセントなどとなっています。

政府の物価高への対応については、「評価する」が35パーセント、「評価しない」は50パーセントでした。

一方で、子ども1人あたり2万円の給付などを盛り込んだ補正予算については、「評価する」が61パーセントで、「評価しない」の29パーセントを大きく上回りました。

また、政府は物価高対策として「おこめ券」の配布を支援する方針を示していますが、「おこめ券」の配布については、「賛成」が31パーセント、「反対」は59パーセントと「反対」が先月から17ポイント上昇しました。

高市総理が、「責任ある積極財政」を掲げ、経済成長を優先する方針を示していることについては、「評価する」が74パーセントで、「評価しない」の16パーセントを大きく上回っています。

高市内閣の中国に対する姿勢については、「評価する」が62パーセント、「評価しない」が25パーセントでした。

来年の通常国会に先送りとなった衆議院の議員定数の削減については「賛成」が78パーセント、「反対」が13パーセントでした。

自民党の支持率は、先月からほぼ横ばいの30パーセント、連立を組む日本維新の会は、4パーセントでした。国民民主党は先月から3ポイント上がって、7パーセント、立憲民主党は4パーセント、参政党も4パーセントでした。

■NNN・読売新聞世論調査12月19日から21日 全国有権者に電話調査固定電話 431人 回答率59％携帯電話 603人 回答率31％合計1034人が回答