折りたたみiPhoneはたためばminiサイズ？ 画面サイズの新情報
2026年秋ごろの登場が期待されるApple（アップル）初の折りたたみiPhone。iPhone以上、iPad未満のディスプレイサイズになることは何となく想像がつきますが、折りたたみiPhoneは意外とコンパクトなサイズ感で、持ち運びに優れたデバイスになるのかもしれません。
折りたたみiPhoneのディスプレイサイズはそれほどデカくない？
米メディアのThe Informationが伝えた最新のレポートによると、折りたたみiPhoneのメインディスプレイは7.7インチで、サブディスプレイは5.3インチになるとのことです。サブディスプレイのサイズ感で近いものだと、iPhone 12/13 miniの5.4インチが挙げられますね。
あくまで例として、Samsung（サムスン）とGoogle（グーグル）それぞれの最新折りたたみスマホのディスプレイサイズを確認してみましょう。
【Galaxy Z Fold7】
メインディスプレイ：8インチ、サブディスプレイ：6.5インチ
【Pixel 10 Pro Fold】
メインディスプレイ：8インチ、サブディスプレイ：6.4インチ
こうして比較してみると、折りたたみiPhoneのメインおよびサブディスプレイのサイズは他社の折りたたみスマホに比べて小さい可能性が考えられます。
折りたたみiPhone全体のサイズ感がどれほどの大きさになるのかはまだわかりませんが、スマートフォン以上小型タブレット以下の大きさのデバイスを求める人にとっては嬉しいサイズ感になるかもしれませんね。
