「コーデ考える時間」から解放！【ハニーズ】1枚で即オシャレ♡「きれいめワンピ」
コーデに悩む時間のないときは、1枚でサマ見えが狙えるワンピースを取り入れてみて。編集部が見つけたのは【ハニーズ】のきれいめワンピ。レースアップデザインやケーブル編みを採用した華やかなワンピを今回は紹介します。時短もおしゃれ見えも叶い、冬の救世主になるかも。
レースアップデザインで大人ガーリーに
【ハニーズ】「レースアップニットワンピ」\3,980（税込）
レースアップデザインがアクセントになる、ガーリーな雰囲気のワンピース。アイボリー・杢チャコール・杢グレーというシックな色展開で甘すぎず、大人も着こなしやすそうです。1枚で華やかに決まるデザインなので、コーデを考える時間がない日の強い味方になってくれるはず。トレンドのロングブーツと合わせたスタイルがおすすめ。
立体的なケーブル編みが華やかなニットワンピ
【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）
立体的なケーブル編みが華やかなワンピース。公式サイトによると「ボディーラインを拾いにくい」とのこと。オフタートルネックで首まであたたかそうです。モカ・ネイビー・スモーキーブルー・ベージュの上品な4色展開。
writer：Emika.M