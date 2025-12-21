「コーデ考える時間」から解放！【ハニーズ】1枚で即オシャレ♡「きれいめワンピ」

コーデに悩む時間のないときは、1枚でサマ見えが狙えるワンピースを取り入れてみて。編集部が見つけたのは【ハニーズ】のきれいめワンピ。レースアップデザインやケーブル編みを採用した華やかなワンピを今回は紹介します。時短もおしゃれ見えも叶い、冬の救世主になるかも。

レースアップデザインで大人ガーリーに

【ハニーズ】「レースアップニットワンピ」\3,980（税込）

レースアップデザインがアクセントになる、ガーリーな雰囲気のワンピース。アイボリー・杢チャコール・杢グレーというシックな色展開で甘すぎず、大人も着こなしやすそうです。1枚で華やかに決まるデザインなので、コーデを考える時間がない日の強い味方になってくれるはず。トレンドのロングブーツと合わせたスタイルがおすすめ。

立体的なケーブル編みが華やかなニットワンピ

【ハニーズ】「ケーブル編ワンピース」\4,480（税込）

立体的なケーブル編みが華やかなワンピース。公式サイトによると「ボディーラインを拾いにくい」とのこと。オフタートルネックで首まであたたかそうです。モカ・ネイビー・スモーキーブルー・ベージュの上品な4色展開。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M