今夜はごちそうだぁーーーッッ！！【コストコ】ホムパにぴったり♡「大容量グルメ」

【コストコ】には、ホームパーティや来客時のおもてなしにぴったりなおいしいグルメがたくさん。バリエーションが豊富なので、どれを買おうか迷ってしまう人も多いのでは？ 今回は、満足度高めの「大容量グルメ」をピックアップしました。ぜひお買い物の参考にしてみて。

コスパ優秀！ カニたっぷりピザ

コストコで人気のピザから新作が登場。@costco_hackerさんが「めちゃくちゃ優秀」と激推しする「四角クラブミートピザ」です。約28cm × 約34cmのビッグサイズで\1,980（税込）。ホワイトソースの上にカニのほぐし身とブロッコリー・マヨソース・チーズがトッピングされています。「カニの甘みがふわっと広がって、めちゃくちゃ“ごちそう感”」があるとのことで、シーフード好きにはたまらない1品かも。カットして冷凍保存もできそうです。

見た目が豪華！ ローストビーフ入りロール

具材がたっぷり巻かれた「ローストビーフハイローラー」は冬季限定商品。見た目が華やかでホームパーティ・おもてなし料理にぴったりです。ボリューム満点のローストビーフとレタス・チーズ・ソースが巻かれています。カット済みなのでそのまま出せるのもうれしいポイント。100g\289（税込）。

ボリューム満点な太巻き3種セット

新作として登場した「バラエティーロール寿司」。時期によってネタが変わりますが、こちらはサーモンポキロール・サーモン × クリームチーズ・キンパ風の3種セット。どれも1つが大きいのでボリューム満点。カットされているため、お皿に盛り付けるだけで豪華になります。価格は\1,998（税込）です。

定番化に期待大な明太フランス

今にもいい香りが漂ってきそうなこちらは、@costco_hackerさんが「想像以上においしかった」と絶賛の「明太バゲット」。フランスパンに、明太バターをたっぷり塗ってこんがりと焼かれています。トースターで温め直せばより美味しく食べられそう。バゲット2本分で\998（税込）。明太パン好きは要チェックです。

