南里侑香、梶浦由記の2026年ツアーに出演へ 12年ぶりゲストボーカル「今から胸が高鳴っています」
声優・歌手の南里侑香が、梶浦由記の2026年ライブツアー『Yuki Kajiura LIVE vol.#22 〜precious pieces〜』にFictionJunction YUUKAとして12年ぶりにゲストボーカルとして出演することが21日、発表された。
【ライブ写真】『Yuki Kajiura LIVE Special edition 〜クリスマスディナーショー2025〜』の様子
南里は同日、東京・ホテルニューオータニにて開催された梶浦由記の初ディナーショー『Yuki Kajiura LIVE Special edition 〜クリスマスディナーショー2025〜』のアンコールにスペシャルゲストとして出演。FictionJunction YUUKAとしてリリースした1枚目のアルバム『Destination』収録曲「聖夜」を歌唱し来年のツアー参加を明らかにした。
南里は、SNSを通じ「2026年、幸せな年になりそうです！Yuki Kajiura LIVEに参加させていただくのは12年ぶりです。今から胸が高鳴っています。vol.#22の会場で沢山のお客様とお会いできることを、楽しみにしております」とコメントを寄せた。
■『Yuki Kajiura LIVE vol.#22 〜precious pieces〜』公演日程
2026年7月4日（土）大阪・フェスティバルホール
Open 17:00／Start 18:00
2026年7月19日（日）東京・昭和女子大学人見記念講堂
Open 17:15／Start 18:00
2026年7月20日（月・祝）東京・昭和女子大学人見記念講堂
Open 15:15／Start 16:00
2026年8月8日（土）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
Open 17:15／Start 18:00
2026年8月9日（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
Open 15:15／Start 16:00
出演
梶浦由記／FictionJunction （Piano／Chorus）
Vocal：KAORI、YURIKO KAIDA、Joelle、LINO LEIA、EMIKO（鈴木瑛美子）
Guest Vocal：YUUKA（南里侑香）
MUSICIAN：FRONT BAND MEMBERS
是永巧一（Guitar）、佐藤強一（Drums）、高橋“Jr.”知治（Bass）※高＝はしごだか、今野均（Violin）、赤木りえ（Flute）、中島オバヲ（Percussion）、大平佳男（Manipulator）
