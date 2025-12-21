ボートレース住之江のSG「グランプリシリーズ」は21日、最終日11Rで優勝戦が行われ、毒島誠（41＝群馬）が逃げ切って1着。昨年のグランプリ（以来）、区切りのSG10勝目を達成した。

強い毒島が帰ってきた――。初日からオール3連単の抜群の安定感で予選をトップ通過。準優もインから圧勝してファイナル絶好枠を勝ち取った。

迎えた優勝戦。ピット離れで遅れた宮地が回り込み進入は1253/46の4対2。インからコンマ12のトップSを決めて1Mを制圧。ぶっちぎりのVゴールで区切りのSG10Vを達成した。

「節間の中で一番いい状態で行けましたね。SG10Vは目標にしていたので良かったです」

今年はフライング事故も重なり思うようなレースはできなかったが、終わり良ければ全て良し。「イベントとかでファンと接する機会があって、本当に力をもらった」と改めてファンに感謝の思いを口にした。

「一般戦でも売れるように盛り上げていきたいですね」

来年1月からはB2級からの船出となるが、復権への大きな弾みになった。

◇毒島 誠（ぶすじま・まこと）1984年（昭59）1月8日生まれの41歳。群馬県出身。群馬支部所属の92期生。2003年5月9日、桐生一般戦でデビュー。03年7月20日、多摩川一般戦で初1着。06年9月27日鳴門一般戦で初優勝。通算226優出86V（SG10V、G1の18Vを含む）。同期には土屋千明、大峯豊、松村敏らがいる。1メートル63。血液型B。