「奇面組」声優出演のSnow Man佐久間大介、人気芸人からの反響明かす「すごいテンションで言ってくださって」【ハイスクール！奇面組】
【モデルプレス＝2025/12/21】Snow Manの佐久間大介が12月21日、都内で開催されたTVアニメ『ハイスクール！奇面組』第1話先行上映会に、関智一、武内駿輔、松岡禎丞、小林千晃、戸谷菊之介とともに出席。同作への声優出演に際し、反響があった芸人を明かした。
【写真】Snow Man佐久間大介「奇面組」声優出演に反響を寄せた人気芸人
佐久間が声優を担当するのは、イケメン集団「色男組（いろおとこぐみ）」のリーダー・切出翔（きれいで・しょう）。反響を聞かれた佐久間は「『奇面組』に出るというのを発表されてから、いろんなスタッフさんとか芸能人の皆さんに、『え、奇面組出るの！？俺、見てたよ！』みたいなことをめちゃくちゃ言われるんです」と明かし、「特に1番反応が良かったのはビビる大木さんですね。ビビる大木さんが『俺、めちゃめちゃ好きでさ〜』みたいな、すごいテンションで言ってくださって。昔から愛してもらえている作品を今、出すことによって、今の世代の子たちにも愛してもらえると考えたら、放送がすごく楽しみですね」とビビるからの反応が特に良かったことを明かした。
自身の役柄に関しては、「イケメン枠ということなんですけれども、すごくなよっとしている面が見れたりとか、奇面組たちによって、弱々しい翔くんが見れたりとか。そういう一面を引き出してもらっているなって気持ちにもなります」と説明。さらに「なんで今の、自分にすごく酔いしれて自信があって、という状態になっているか、も原作だったり、そしてアニメの中でも描かれるシーンもあったりしますので、今後の展開を期待してもらいたいなと思います」と作中で描かれるという切出の過去への注目を呼びかけた。
本作は、1980年に『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて『3年奇面組』として連載が始まり、作中でのキャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されヒットした新沢基栄氏の漫画が原作。一応中学（いちおうちゅうがく）に通う、一堂零（いちどう・れい／CV．関）らからなる5人組「奇面組」が、“ブサイク”であることを個性ととらえ「世の中の歯車となるより、世の中を味付けする調味料になろう」をモットーに、“個性”を活かして次々と奇抜な行動をとり、周囲の人々を常に驚かせ、困らせ、ときに笑わせる姿を、ハイテンションでテンポよく、エネルギッシュに描く。（modelpress編集部）
◆佐久間大介「奇面組」人気芸人からの反響明かす
◆「ハイスクール！奇面組」
