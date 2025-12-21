【BABYMONSTER PHARITA（パリタ）インタビュー】練習生時代を乗り越えたメンバーへの感謝 夢へ向かうための“原動力”
【モデルプレス＝2025/12/21】モデルプレスのオリジナル企画「今月のカバーモデル」の特別版「スペシャルカバーモデル」を務めたのは、ガールズグループ・BABYMONSTER（ベイビーモンスター）。インタビュー連載第3弾ではパリタ（PHARITA／20）に「夢を叶える秘訣」やコンディションを維持するために気をつけていることを聞いた。
― ステージの上で最高のコンディションを維持するために努力していることや気をつけていることがありましたら教えてください。
パリタ：私たちは体を使うお仕事でもあるので、ステージに上がる数時間前から喉をほぐしたり、体のストレッチを多めにしたり、前日の食事にも気をつけています。
― 例えばどのような食事を摂られているのですか？
パリタ：喉に配慮して辛いものを食べないようにして、むくまないように塩分の多い食事は避けるようにしています。
― BABYMONSTERの皆さんはデビューという夢を掴み、グループとして夢や目標に向かって活動されていると思います。夢に向かって活動する中で感じたパリタさんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
パリタ：まず、努力するというのは第1段階として最低限必要なことだと思います。あとは、自分のそばにいてくれる人も大切だと思っていて、家族や友達、メンバーなど何かあった時に寄り添ってくれる存在が夢に向かって頑張るための原動力になっています。あとは、「自分はこれのために一生懸命頑張るんだ！」という目標を決めて信じて頑張り続けることが大切だと思います。
― メンバーからもらった印象的な言葉はありますか？
パリタ：今一緒にいるメンバーたちは練習生の頃からずっと一緒に練習してきたので、何か具体的に言葉をかけられたというよりも、行動自体が助けになっていると思います。一緒に過ごして、一緒に食事をするだけで、リラックスすることができます。
― 素敵なお話をありがとうございました！
BIGBANG、BLACKPINKを輩出したYGから約7年ぶりにデビューしたガールズグループ。韓国・タイ・日本出身の多国籍メンバー7人から構成されており、「ボーカル・ダンス・ラップ・ビジュアルなど何ひとつ抜けがない“オールラウンダー”グループ」として人気を博している。2024年4月に1st MINI ALBUM [BABYMONS7ER] をリリースしデビューすると、タイトル曲 ‘SHEESH’ でガールズグループデビューMV最短1億回再生突破するなどの記録を残した。2025年1月からは、初のワールドツアー 「2025 BABYMONSTER 1st WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞」を世界20都市32公演で開催。日本では4都市12公演、累計15万人を動員し、K-POPガールズグループ史上最短で最多動員数を記録した。同年11〜12月には日本で初のファンコンサート「BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025」を全国4都市8公演で開催し、成功させた。今回の連載ではソロインタビューのほか、これまでの活動や今後に迫ったグループインタビューも実施した。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
出身：タイ／生年月日：2005年8月26日
【Not Sponsored 記事】
