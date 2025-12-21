数合わせではなく政策に無理のない本当の連立を。自民維新連立を受けて

意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「自民維新連立」です。

数合わせではなく政策に無理のない本当の連立を

10月に公明党は自民党との連立政権から離脱を表明、26年間続いた自公連立は終了しました。公明党の大きな支持母体は創価学会です。これまでも特定の宗教団体がバックについていることに違和感を持ち、公明党の支持を受けることや、「比例は公明党に」と言わなければいけないことに負担を感じている自民党の議員はいました。

公明党の方も、結党以来「平和の党」と謳っているにもかかわらず、安倍政権以降、与党が軍事化に向け変容していることに「ついていけない」と不満を漏らす支持者が増えており、党のアイデンティティを根幹から傷つけていたところがありました。連立解消の理由は「政治とカネの問題について改革意識が感じられないから」と言っていますが、これまでの齟齬の蓄積もあったと思います。そもそも意見が異なるのに数合わせのためのような連立を続けるのは健全ではありません。

その後、自民党は日本維新の会と連立を組みました。維新は中核を担っていた人たちが次々離れるなど、党内のガバナンスが弱くなっていたのですが、与党に加わることで一気にイニシアチブを取り戻しました。

ただ、維新は大臣を一人も出しておらず、自民党の法案に賛成するという「閣外協力」の形をとっています。ですから、正確には「連立政権」とは言えないんですね。維新は、道州制の導入や、地方分権、副首都構想など、国の枠組みを変える大きな改革を目指しています。与党でなければ実現は難しいので、自民党と組むことは渡りに船でした。

しかし、維新の党首の吉村洋文さんは大阪府知事。党首が国会議員ではなく、閣僚も出さないとなると「連立」といえども、何か問題があればいつでも離れられる状態。責任を負おうとしていないようにも感じられます。「党勢拡大のために政府を使わないでほしい」という意見も。

いずれにせよ少数与党の自民党は議席を少しでも回復しなければいけなかったので、利害関係の一致した維新と組むことにしました。改革という意味では、自公連立政権に比べ今後スピード感は増すのではないかと思います。

五月女ケイ子解読員から一言

「連立がどんな影響を及ぼすのかは未知数だけど、実際生きてきて社会はものすごい変化し、追いつけないくらいな私たちを置いて、ますます若い人たちが動かしていきそう。だから、スピード感のある改革が進められたら。いや進めていかないとですよね」

解説員

堀 潤

ほり・じゅん ジャーナリスト。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。『堀潤 Live Junction』（TOKYO MX月〜金曜18:00〜19:00）が放送中。新刊『災害とデマ』（集英社）が発売中。

解読員

五月女ケイ子

そおとめ・けいこ イラストレーター。楽しいグッズが買える、五月女百貨店が好評。細川徹との共著、ゆるくておバカな昔ばなし『桃太郎、エステへ行く』（東京ニュース通信社）が発売中。