好き＆行ってみたい「日本の高原」ランキング！ 2位「山形蔵王中央高原」を抑えた1位は？【2025年調査】
その場所を訪れた瞬間、思わず言葉を失ってしまう。そんな風景に出会ったことはありませんか。日本には、自然が長い時間をかけてつくり上げた、心を強く揺さぶる絶景が各地に存在します。眺めるだけで癒やされる景色もあれば、実際に足を運ぶことで感動が深まる場所もあります。多くの人が「絶景だ」と感じ、いつか訪れてみたいと憧れる風景とは、いったいどのようなものなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、絶景スポットに関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「日本の高原」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「雪深い幻想的な風景をみてみたい」（50代男性／大分県）、「蔵王連山の裾野に広がる高原は風が気持ち良さそう、山岳信仰に温泉と見所も多く好き」（40代男性／岩手県）、「ドッコ沼などの湖沼に加えて原生林がも美しいから」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「実際に行った際、静かなところだが、観光地も多く、食べ物も美味しかったから」（30代女性／宮城県）、「首都圏からのアクセスがよく温泉や牧場などテーマパークも多数あるので」（50代男性／埼玉県）、「高原の景色をロープウェイなど様々な角度で楽しめるから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：山形蔵王中央高原（山形県）／27票山形県の蔵王連峰にある山形蔵王中央高原は、四季折々の美しい景色が楽しめる場所です。冬にはスキー場として有名ですが、夏場は高山植物が咲き誇る緑豊かな高原となり、トレッキングや避暑を楽しむ多くの人で賑わいます。特にロープウェイからの眺望は素晴らしく、遠くの山々や眼下に広がる街並みを見渡すことができます。蔵王温泉とセットで訪れる人も多く、自然と癒やしを求める人に人気です。
回答者からは「雪深い幻想的な風景をみてみたい」（50代男性／大分県）、「蔵王連山の裾野に広がる高原は風が気持ち良さそう、山岳信仰に温泉と見所も多く好き」（40代男性／岩手県）、「ドッコ沼などの湖沼に加えて原生林がも美しいから」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：那須高原（栃木県）／83票那須連山の山麓に広がる那須高原は、広大な自然と豊富な観光資源を持つエリアです。皇室の御用邸があることでも知られ、上品で穏やかな雰囲気が漂います。那須温泉郷をはじめとする温泉、那須岳への登山、牧場や遊園地、美術館など、多様な施設が点在しており、大人から子どもまで楽しめます。都心からのアクセスも比較的良く、日帰りや週末旅行の目的地として「好き＆行ってみたい」という声が多く集まり、圧倒的な1位となりました。
回答者からは「実際に行った際、静かなところだが、観光地も多く、食べ物も美味しかったから」（30代女性／宮城県）、「首都圏からのアクセスがよく温泉や牧場などテーマパークも多数あるので」（50代男性／埼玉県）、「高原の景色をロープウェイなど様々な角度で楽しめるから」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。(文:坂上 恵)