「ハリー・ポッター」を演じてほしい俳優ランキング！ 2位「山崎賢人」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は11月18〜20日、全国の10〜70代の男女300人を対象に『ハリー・ポッター』に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「ハリー・ポッターを演じてほしい日本人俳優」ランキングを紹介します。
主人公のハリー・ポッターは、幼い頃に両親を亡くし孤独に育ちながらも、勇気と正義感を持つ少年。額の稲妻型の傷痕がトレードマークで、物語を通してたくましい魔法使いへと成長していきます。
※すでに日本でも舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』として実写化されていますが、本アンケートは「もし新たなキャストで映像作品として実写化するなら？」という仮定に基づき実施しました
【6位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、山崎（※崎はたつさき）賢人さんです。
1994年生まれの山崎さんは、2010年から俳優としての活動をスタート。映画『キングダム』や『ゴールデンカムイ』シリーズなど、これまで数々の人気漫画の実写映画化作品にも出演しています。躍動感ある芝居でアクションシーンもこなす実力派俳優です。
アンケート回答者からは、「ちょい影のある優等生感といざという時の主人公力があり、笑うと少年ぽさも残っててハリーの『普通の子だけど、宿命を背負ってます』感が似合いそうだから」（20代女性／静岡県）、「繊細さと芯の強さが同時に伝わるタイプで、成長していく姿が自然にハリー像と重なりそう。表情の柔らかさも物語に合いそうな印象」（30代女性／秋田県）、「表現力がすごい！アクションも華麗にこなしているので、なんでもできそう」（30代女性／北海道）などの理由があがりました。
1位に輝いたのは、神木隆之介さんでした。
現在32歳の神木さんは、人気子役として数々の作品に出演。現在は声優としても活躍しています。実写映画では『るろうに剣心』シリーズや『バクマン。』をはじめ、2024年には人気ギャグ漫画を実写化した『聖☆おにいさん THE MOVIE ホーリーメンVS悪魔軍団』にも出演。豊富な経験を生かした確かな演技力や透明感のある佇まいから、最も支持を集めました。
アンケートでは、「繊細さと芯の強さを併せ持ち、成長する主人公像にぴったりだと思うから」（50代女性／兵庫県）、「演技力が高く、器用なのでハリーの優しさと葛藤などをうまく演じられそう」（60代男性／東京都）、「原作への愛もを持って忠実に再現してくれそうな俳優だから」（30代女性／茨城県）、「繊細さと強さを併せ持つ演技が魅力で、内面の葛藤や成長を丁寧に表現でき、魔法世界に自然に溶け込むような透明感も役にマッチすると感じられる」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
