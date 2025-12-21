現行の1円玉が「2万6000円」に大化け！普通の1円玉と同じようで何かが違う…「レア硬貨」の特徴とは？
現行の1円玉が、2025年12月13日に開催された第14回レトロコインオークションで、「2万6000円」で落札されました。一体なぜなのでしょうか？
エラーコイン？ いえ、違うんです。それでは一体何が通常の1円玉と異なっているのでしょうか。今回は、出品された1円玉のうち、2万6000円で落札された昭和64年の1円玉をもとに解説していきます。
この1円玉は、貨幣鑑定機関のPCGS（Professional Coin Grading Service：世界でも評判の高いアメリカの第三者格付け鑑定会社）から「MS65PL」の鑑定を受けています。65は完全未使用、PLとは「プルーフライク」を意味します。実はこのプルーフライク評価が高値となる理由なのです。
プルーフライクとは流通用コインでありながら、製造初期の磨かれた金型で打たれ、鏡面のような反射を持つコインのことです。実はわが国の1円玉の中には、このプルーフライクの評価を得ているものがいくつかあります。1円玉が鏡のような反応をするため、指を1円玉に近づけるときれいに映るのです。
こうしたプルーフライク評価の1円玉は発行枚数から見てもごくわずかです。製造初期の段階で発行されたものに見られるため、毎年製造されるコインのうち、最初の時期のものはプルーフライク評価となる可能性があります。
なお、ご存じの通り、昭和64年は実際にはたったの7日間しかなかったこともあり、発行枚数が他の年と比べても少ない点も、プレミアムがつく理由となっています。
しかし、2011〜2013年、2016年以降は通常の1円玉は製造されていません。製造されているのは“プルーフ”の1円玉のみです。プルーフとは、一般流通を目的とせず、収集用として特殊な技術を用いて製造されたものを指します。
貨幣に光沢があり、明らかに通常貨幣とは異なります。プルーフ貨幣は、造幣局からミントセット（専用ケースにいれてセット販売される貨幣）や貨幣セット、記念貨幣として販売されています。
そのため、新しい1円玉を流通している1円玉の中から探し出すことも難しいのです。1円玉のプルーフライクは昭和から平成にかけての時代のもので、ロールと呼ばれる50枚セットになっているものから発見できる場合があります。昔の銀行のロールがあるといった人は、鏡のような光沢のある1円玉を発見できたら、鑑定に出してみるとよいでしょう。
第14回レトロコインオークション Lot：095 現行貨幣 1円アルミ貨 昭和64年 / 1989 保証機関 PCGS 保証ランク MS65PL
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
