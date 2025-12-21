Q. わさびをしょうゆに溶いて食べるのは「マナー違反」ですか？よく迷います…【専門家が回答】
忘年会や親戚の集まりで、お刺身やお寿司を食べる機会が増える12月。わさびをしょうゆに溶いて食べるのは楽ですが、「マナー違反」という声も聞かれます。一体、本当のところはどうなのでしょうか？
わさびの理想的な使い方について、All About 暮らしのマナーガイドの諏内えみが解説します。
12月は忘年会や親戚との集まりなどでよくお刺身やお寿司を食べるのですが、毎回迷うのがわさびの使い方です。しょうゆに溶いて食べるのが楽で好きなのですが、マナー違反だという声も聞いたことがあります。理想的な食べ方について教えてください。
一方で、食の美学者・北大路魯山人は著書の中で「刺身としょうゆとわさびは一体となって味を完成させるもの」という趣旨を記しています。つまり、溶かす溶かさないといった形式の問題ではなく、料理を最もおいしく味わうことが大切で、好みに応じて選べばよい、というのが本質でしょう。
どちらを選ぶにせよ、マナーや作り手への敬意という視点からは、素材の味を活かすよう身に少量添える、しょうゆに溶くならほんのわずかに、と筆者はお伝えしています。
また、わさびと並ぶ存在が“ガリ”。ガリは口直しと考えると、お寿司の上にのせたり、ネタと一緒に食べたりするのは避けたいところ。合間に少量いただくことで、味覚を整え、次の一貫を新鮮に迎えられます。
マナーとは、型にとらわれず、周囲への配慮と美しさを忘れないこと。その姿勢こそが、魯山人の美学とも通じる大人の品格でしょう。
▼諏内 えみプロフィール
「マナースクール EMI SUNAI」「親子・お受験作法教室 」代表。VIPアテンダント業務を経てスクールを設立。TPOに応じた実践的で好感度の高いマナーや立ち振る舞いをレクチャー。映画やドラマで俳優への所作指導やテレビ出演多数。著書に『「育ちがいい人」だけが知っていること』（ダイヤモンド社）などがある。
(文:諏内 えみ（暮らしのマナーガイド）)
