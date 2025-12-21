フィギュアスケート・全日本選手権最終日（２１日・東京国立代々木競技場）――来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪代表最終選考会を兼ねて行われ、３枠を争う女子は、ショートプログラム（ＳＰ）首位の坂本花織（シスメックス）がフリーも１５４・９３点で１位となり、合計２３４・３６点で５年連続６度目の優勝を飾った。

坂本は日本スケート連盟の選考基準を満たし、３大会連続の五輪代表に決まった。ＳＰ２位でジュニアの島田麻央（木下グループ）が合計２２８・０８点で２位、千葉百音（もね）（木下グループ）が２１６・２４点で３位、中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が４位に入った。渡辺倫果（三和建装）は７位。

千葉は持ち味の滑らかなスケーティングから、後半の３連続など次々にジャンプを着氷。優雅な滑りで、スピンとステップはすべて最高難度のレベル４をそろえた。張り詰めた緊張感の中、一つ一つの動きを細部まで意識して滑り切り、演技後は安堵（あんど）の表情を見せた。

今月のグランプリ（ＧＰ）ファイナルはフリーでミスが相次ぎ、５位に終わった。昨季世界選手権３位など実績は十分だが、今大会を「生死を分ける戦い」とまで表現して臨んだ。

２０２３年、ハイレベルな競技環境を求めて出身地の仙台から京都に拠点を移し、島田麻央らと切磋琢磨（せっさたくま）してきた。指導する浜田美栄コーチは「まじめで頑張り屋。こちらが『やりなさい』と言うより、『いいかげんにしておきなさい。やるべきことはやったから』と言うくらい、（自分で）やる」と話す。

理想とする「強いスケーター」に近づくために、自らを追い込み、努力を重ねてきた。確実に、大舞台へとつながっていく。（岡田浩幸）