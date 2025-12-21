「起立性調節障害の早期発見ポイント」はご存じですか？予防法も医師が解説！

起立性調節障害は、自律神経の調節機能の乱れから、朝なかなか起きられないなどの不調をきたす病気です。

学童や思春期のお子さんに多く、この病気が不登校の原因となっていることもあります。

またこの病気の症状は周囲の理解を得にくく、本人は辛い思いをしているのに、ただダラダラ怠けていると思われたり、夜更かしで朝起きられないだけと思われたりなど、誤解を招くこともあります。

今回はこの病気について、早期発見のポイントまでを紹介しましょう。

監修医師：

武井 智昭（高座渋谷つばさクリニック）

起立性調節障害の予防と早期発見のポイント

【経歴】平成14年慶應義塾大学医学部を卒業。同年4月より慶應義塾大学病院 にて小児科研修。平成16年に立川共済病院、平成17年平塚共済病院（小児科医長）で勤務のかたわら、平成22年北里大学北里研究所病原微生物分子疫学教室にて研究員を兼任。新生児医療・救急医療・障害者医療などの研鑽を積む。平成24年から横浜市内のクリニックの副院長として日々臨床にあたり、内科領域の診療・訪問診療を行う。平成29年2月より横浜市社会事業協会が開設する「なごみクリニック」の院長に就任。令和2年4月より「高座渋谷つばさクリニック」の院長に就任。日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター（ICD）、臨床研修指導医（日本小児科学会）、抗菌化学療法認定医医師＋（いしぷらす）所属

起立性調節障害の予防方法はありますか？

はっきりとした予防方法はありませんが、自律神経機能不全が原因の病気ですので、自律神経のバランスを整えてあげる生活を心がけるといいでしょう。具体的には、早寝早起きをする、食べすぎに気を付ける、ぬるめの風呂に浸かって血行を促進するなどです。刺激物であるカフェインの摂取にも注意してください。またもしこの病気の治療過程で、水分不足や運動不足などが指摘された場合は、そこに気を付けると再発防止になるでしょう。ストレスを溜めないことも大事です。

早期発見のポイントを教えてください。

この病気はお子さんの発症が多いですから、症状をうまく訴えることができないことがあります。保護者の方がお子さんの生活に目を配り、朝辛そうにしている、食欲がなくなったなどの傾向があったら気にかけてあげることが大事です。またお子さんが朝起きられなくなったり、遅刻が増えたりしたら、本人の努力や性格の問題と決めつけ叱るのではなく、この病気を疑ってみることが大切です。本人と周囲がこの病気について事前に理解しておき、不調が見られたら早めに病院にかかることが早期発見に繋がるでしょう。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

起立性調節障害は思春期に発症しやすい病気で、朝起きられないなどの症状は、本人以外にはなかなかうまく伝えることができません。思春期の難しさも相まって、コミュニケーション不足からこの病気の発見が遅れたり、見つからないまま学校に行けなくなっているお子さんもみられます。周りのサポートがうまく得られないと治療に取り組めず、心理的ストレスから症状が悪化するおそれすらあります。保護者の方だけでなく、学校やお子さんの友人などにもこの病気への理解を促し、支えてあげてください。

起立性調節障害は10歳～16歳に多く発症し、不登校の一因ともなっている疾病です。

自律神経のバランスの崩れから、朝起きられない・起きた時に頭痛や腹痛がするといった症状が現れます。

治療は自律神経の機能を整える生活環境や食生活の指導がメインになります。また、ゆっくり起き上がるなど生活上の工夫も大切です。

大人になって再発することもありますが、ほとんどは適切な治療をすれば改善します。

この病気は、朝が不調で夜になると元気になることが多いので、本人の怠慢や生活の乱れの問題と捉えられがちです。

決して本人の性格からくる問題ではないので、起立性調節障害が引き起こす症状を周囲もよく理解し、サポートしてあげることが大切です。

