漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、ファイナルラウンドに進出する3組がエバース、たくろう、ドンデコルテに決まった。

ファーストラウンドでは、4番手のエバースが870点の高得点。ドライブデートを前にした佐々木隆史が、町田和樹に「車になってくれ」とぶっ飛んだ提案をするところから始まる漫才で、笑いを誘った。ナイツ塙宣之は99点を付け、「僕の師匠の内海桂子から、“漫才は言葉で絵を描きなさい”って教わった。歴代チャンピオンは、みんな絵が浮かぶ。今日は絵がどんどん浮かんできて、おかしくなって」と絶賛した。

驚かせたのは、初出場のたくろうだった。ボクシングのリングアナウンサーを夢見て突然、挑戦し始めるきむらバンドに対し、赤木裕がそれっぽいテキトーな相づちで掛け合いをし、笑いを連発。861点を獲得し、優勝候補ヤーレンズ（843点）を敗退に追い込んだ。

8番手のドンデコルテは、渡辺銀次がデジタルデトックスの効果を解説しながらも、まともに向き合おうとしないことをトンデモ理由で正当化するネタ。爆笑の連続。845点を獲得した。

初出場組が躍進の一方で、ヤーレンズ、真空ジェシカの決勝常連組がファイナルラウンドに進めず、敗退する波乱も起きた。

21回目を数える今年は、過去最多の1万1521組がエントリー。エバース、豪快キャプテン、真空ジェシカ、たくろう、ドンデコルテ、ママタルト、ヤーレンズ、ヨネダ2000と、敗者復活から勝ち上がったカナメストーンを含む10組が、漫才日本一の称号と賞金1000万円を懸けて争った。審査員は9人で、礼二（中川家）、山内健司（かまいたち）、塙宣之（ナイツ）、博多大吉（博多華丸・大吉）、哲夫（笑い飯）、柴田英嗣（アンタッチャブル）、駒場孝（ミルクボーイ）、後藤輝基（フットボールアワー）、海原ともこ（海原やすよ・ともこ）が務めた。番組MCは今田耕司、上戸彩。予選を通じ、最も上位に進出したベストアマチュア賞は、準々決勝に進んだピ夜が受賞した。

◇M―1グランプリ 2001年にスタートした、漫才日本一を決める賞レース。10年を最後にいったん休止され、15年に復活した。優勝賞金は1000万円で、そのほかにさまざまな副賞が用意される。出場資格は規定変更を経て、現在は「結成から15年以内」。昨年、一昨年と令和ロマンが史上初の連覇を果たした。