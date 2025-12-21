◇フィギュアスケート全日本選手権最終日（2025年12月21日 東京・国立代々木競技場）

来年2月のミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねたフィギュアスケート全日本選手権の女子フリーが21日に行われた。女子ショートプログラム（SP）で首位発進した坂本花織（シスメックス）はフリーでも見事な演技で、女子で史上5人目となる5連覇（渡部絵美、伊藤みどりは8連覇）を達成。五輪代表にも決定し、日本フィギュアスケート女子では史上初となる3度目の五輪出場となった。

「愛の讃歌」に乗り、冒頭の3回転フリップを余裕で決めた。その後も3回転ルッツ―2回転トーループに着氷するなど、高いレベルでまとめた。華麗なジャンプが続き、会場もノリノリで手拍子が続いた。

今季限りでの現役引退を表明しており、全日本もこれがラストだったが、最後までファンを魅了。234.36点は今季ベストで見事な5連覇を達成し、キス＆クライでは涙を流して喜んだ。リンクの脇では見守っていた樋口新葉までも泣く姿もあった。

取材対応で、坂本は「何をするにも三日坊主だった自分だけど、スケートだけはこんなにも長く続けられた。人生、虹色だなと思う」としみじみ語った。様々な経験をしてきた坂本の思いが詰まった言葉だった。

優勝直後のインタビューでは「うれしいの一言」と涙をぬぐい、「途中からいつも練習しているような気持ちで、一つ一つ丁寧に集中して演技することができた」と語った。

さらに1位のため目標だった五輪の一発内定に。「それが一番安心しました」と胸をなでおろした。「1回目と2回目での目標の度合いが3回目は違って、ただ出るだけではない」と話し、周囲に感謝しつつ「団体と個人で銀メダル以上を獲ること。達成できるように」と具体的な目標も口にした。

SPでは冒頭の3回転ルッツを着氷し、後半のダブルアクセル、3回転のフリップ―トーループも決めるなど実力を見せた。演技が終わると、思わずガッツポーズを見せ、会場もスタンディングオベーションで祝福した。

「凄く良い緊張感の中でできた。不安要素もあったが、自分の演技ができた。滑っている時は最後だな、という感じはしなかったが、演技が終わった後にたくさんの方がバナーを振ってくださって、こんなにもたくさんの方に応援してもらっていたんだなと実感しました」と感謝の気持ちを口にしていた。