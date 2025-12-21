「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）

２６年ミラノ・コルティナ五輪の最終選考会の女子フリーが行われ、年齢制限のため五輪選考外ながらの島田麻央（１７）＝木下グループ＝はフリー１４８・７５点、合計２２８・０８点で２年連続２位となった。５連覇の坂本には敗れたが、国内大会のため参考記録ながら今季の世界最高得点。０３年の安藤美姫以来２２年ぶりのジュニアカテゴリーの選手による優勝はならなかったが、世界最高難度の構成に果敢に挑戦し、存在感を見せつけた。

同じ１７歳で同学年の中井亜美の五輪選考対象の一方で、島田は今回のミラノ五輪は対象外。１８年平昌五輪では１５歳のザギトワ（ロシア）が金メダル、前回北京五輪でも当時１５歳のワリエワが出場していたが、国際スケート連盟（ＩＳＵ）が低年齢選手への負担や健康への影響への配慮から２２年６月に五輪出場可能なシニアの年齢制限を引き上げることを決定。シーズンの始まりとなる７月１日時点の年齢で２３−２４年シーズンから１６歳、２４−２５年シーズンから１７歳となった。中井は４月２７日生まれのためクリア。島田は１０月３０日生まれのため、４カ月足りなかった。