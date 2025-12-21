【高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル】鹿島アントラーズユース 1−1（PK：3ー2） ヴィッセル神戸U-18（12月21日／埼玉スタジアム2002）

【映像】「絶品キックフェイント」からゴラッソ

鹿島アントラーズユースで背番号10を背負うMF平島大悟が、ファインゴールを叩き込んだ。相手DFを手玉にとるキックフェイントからの一撃にファンたちが歓喜している。

12月21日の高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル（高校・クラブの垣根を超えたユース世代の日本一決定戦）で、鹿島ユースはヴィッセル神戸U-18と対戦。1−1で迎えたPK戦を3ー2で制し、日本クラブユース選手権、Jユースカップとともに前人未到の3冠を達成している。

前半からペースを握った鹿島が先制点を挙げたのは、37分だった。相手陣内の右サイドでFW吉田湊海がボールを受けたタイミングで、左サイドの平島が大きく手を挙げてフリーをアピール。そこへ吉田から高精度のクロスボールが送り届けられた。

右足のアウトサイドでこのボールをコントロールした平島は、その後も細かくボールを触ってカットインしていく。この動きにDF西川亜郁が食いついたところで、キックフェイントで相手の体勢を崩し、カバーに入ったDF原蒼汰をも手玉にとってさらに右方向へと進む。最後は右足を振り抜くと、横っ飛びしたGK胡云皓も届かないゴール右上へと突き刺さった。

日本代表DFも称賛

ベンチにいた小笠原満男コーチ（元日本代表MF）も思わず立ち上がって喜んだ圧巻のゴールについて、解説の町田浩樹（鹿島ユースOB／日本代表DF）は「落ち着いてましたね。ここのワンフェイクが非常に上手い。シュートコースも完璧でGKはノーチャンスですね」とコメント。同じく解説の松木安太郎氏は、「パスからトラップ、シュートまでの2人の一連の動きが完璧でしたね」と大絶賛した。

このテクニカルなスーパーゴールは、ファンの間でも話題に。ABEMAのコメント欄やSNSでは、「うますぎるやろ」「なんなんあの落ち着き」「めっちゃ冷静に蹴り込んだな」「なんだよこのゴール」「マジで高校２年生？」「完全に騙した」「トラップからシュートが完璧なんよ」「平島の落ち着きが高校生離れしてるな」「シュート前のフェイントがブラジル人のそれ」「え、平島大悟も2年生？え…？笑」「この切り返しと落ち着きはレオ・セアラやん」など歓喜と驚愕の声で溢れた。

平島は今年11月のFIFA U-17 ワールドカップに、吉田とともに参戦。平島は開幕戦のモロッコ戦でゴールを挙げ、吉田はラウンド32の南アフリカ代表戦でゴールを挙げるなど、2人揃って活躍を見せていた。今回のファイナルでもさすがのクオリティーを披露し、鹿島ユースを三冠に導いた。

（ABEMA／高円宮杯 JFA U-18 サッカープレミアリーグ ファイナル）

