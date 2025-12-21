Meg Bonus、26年4月に初のホールワンマン開催
野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、2026年4月29日に東京・大手町三井ホールにて初のホールワンマンライブを開催することを発表した。
Meg Bonusは本日21日に自身初となるワンマンライブを新宿MARZで開催。11月に配信リリースした『LOSS』の収録曲もバンドセットで披露され、“Meg Bonusの現在地”を最大限に表現したMCなしのライブパフォーマンスとなった。
ホールワンマンライブのチケット最速先行受付は本日よりスタート。受付は2026年1月7日までとなっている。
■＜Meg Bonus LIVE 2026＞
2026年4月29日 東京・大手町三井ホール
開場 16:30 / 開演 17:30
【チケット】
全席指定 6,500円（税込／ドリンク代別途）
●チケット最速先行
受付期間：12月21日(日) 21:30〜1月7日(水) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/megbonus/
◾️2ndデジタルEP『LOSS』
2025年11月19日（水）リリース
配信URL：https://MegBonus.lnk.to/LOSS
01.LOSS
02.Stay,be
03.scum(((((((
04.Banpaq
05.波音
06.足跡
07.夕焼け
