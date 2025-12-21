野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、2026年4月29日に東京・大手町三井ホールにて初のホールワンマンライブを開催することを発表した。

Meg Bonusは本日21日に自身初となるワンマンライブを新宿MARZで開催。11月に配信リリースした『LOSS』の収録曲もバンドセットで披露され、“Meg Bonusの現在地”を最大限に表現したMCなしのライブパフォーマンスとなった。

ホールワンマンライブのチケット最速先行受付は本日よりスタート。受付は2026年1月7日までとなっている。

■＜Meg Bonus LIVE 2026＞

2026年4月29日 東京・大手町三井ホール

開場 16:30 / 開演 17:30 【チケット】

全席指定 6,500円（税込／ドリンク代別途） ●チケット最速先行

受付期間：12月21日(日) 21:30〜1月7日(水) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/megbonus/

◾️2ndデジタルEP『LOSS』 2025年11月19日（水）リリース

配信URL：https://MegBonus.lnk.to/LOSS

01.LOSS

02.Stay,be

03.scum(((((((

04.Banpaq

05.波音

06.足跡

07.夕焼け