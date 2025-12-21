◾️＜Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM＞

開催日：2026年6月14日（日）

会場：ぴあアリーナMM

OPEN 15:00 / START 16:00

チケット料金

通常価格：8,800円

U-22価格：7,800円

・U-22チケットに関して

※公演日当日の2026年6月14日(日)時点において、22歳以下の方のみにご購入いただけます。

※ご入場時、年齢確認を実施する場合がございますため、生年月日が確認できる本人確認書類または学生証をお持ちになって会場にお越しください。

※ご提示いただけない場合、差額のお支払いもしくはご入場いただけない場合がございます。

公演に関するお問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com

チケットに関するお問い合わせ：イープラス

お客様サポート：http://eplus.jp/qa/

詳しくはこちら：(神サイ公式HPのリンクを掲載)

▼ライブチケット最速先行予約情報

神はサイコロを振らない のファンクラブ「KAMISAI Children」会員限定で、12月21日（日）23時59分までにアルバムを予約頂いた方を対象に、2026年6月14日(日)に開催のワンマンライブ「Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM」の、どこよりも早いチケット先行抽選に申し込めるシリアルコードを配布。

FC会員限定アルバム予約購入者先行抽選の受付は、12月23日18時より開始。

・対象商品

2026年4月15日（水）発売 神はサイコロを振らない3rd Full Album「EINSTEIN=ROSEN BRIDGE」全形態

10th Anniversary PREMIUM BOX(完全受注生産限定盤)税込19,800円 PDCJ-1156

初回限定盤 税込7,700円 UPCH-7804

通常盤 税込3,300円 UPCH-229

※上記全形態対象で、1枚ご予約いただいた方には「チケットフォルダー」(横長のクリアファイルになります)１つをプレゼントいたします。商品送付の際に同梱致します。

※【UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典】「俺はサインを断らない 〜Season4〜」

(メンバーが直筆サインを入れたポストカードが特典として付属。)も対象となります

・対象店舗

UNIVERSAL MUSIC STORE

※「KAMISAI Children」会員限定サイトにてログイン後、UNIVERSAL MUSIC STOREの商品ページにてご予約ください。直接UNIVERSAL MUSIC STOREサイトにてご予約いただいた場合は対象外となりますのでご注意ください。

受付URL：https://kamisaichildren.jp/mob/news/diarKijiShw.php?site=KMC&id=298038

・シリアルコードについて

アルバムご予約1枚に対して、シリアルコードを1つ配布いたします。

シリアルコードは、UNIVERSAL MUSIC STOREのマイページのお知らせ欄にてご案内いたします。

UNIVERSAL MUSIC STOREを退会されると、マイページおよび「シリアルコード」が削除され復元できませんのでご注意ください。

https://store.universal-music.co.jp/account

・アルバム予約期間＆シリアルコード通知スケジュール

アルバム予約期間：2025年12月2日（火）18:00~2025年12月21日（日）23:59

シリアルコード通知日時：2025年12月23日（火）18:00以降

※施策対象商品のお支払方法は「クレジットカード」「キャリア決済」「PayPay」のみとなります。

※いずれも期間内に注文完了でシリアルコードの付与対象となります。

・チケットの応募に関して

※チケットに関する申込期間、当落連絡等の詳細は、下記URLより必ずご確認下さい。

ライブチケット先行申込期間：2025年12月23日（火）18:00〜2026年1月8日（木）23:59

▼商品・アルバム予約に関するお問合せ

UNIVERSAL MUSIC STORE カスタマー・サポート

営業時間：月〜金 10：00〜17：00(土日祝日、年末年始を除く)

＊メールのみの窓口となっております為、【universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。

＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。

＊営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。