神はサイコロを振らない、ドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE/TRUTH』に 挿入歌「The Ssyba」書き下ろし
神はサイコロを振らないによる書き下ろし新曲「The Ssyba」（ザ・シヴァ）が、12月28日(日)21時からTBS系で放送の 福山雅治主演ドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE/TRUTH」の挿入歌に起用されることが決定した。さらに楽曲はドラマ放送後の12月29日(月)0時00分より配信リリースされる。
本ドラマは12月24日(水)に全国公開される映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』公開を記念した完全新作スペシャルドラマ。2023年のTBS系日曜劇場『ラストマン―全盲の捜査官―』では神はサイコロを振らないが「修羅の巷」を挿入歌として書き下ろしており、2度目の挿入歌担当となる。
『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』は福山雅治演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉洋演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。
挿入歌として書き下ろした、神はサイコロを振らない の新曲「The Ssyba」は、破壊と創造の神であるシヴァ神をモチーフに対になるキーワードが散りばめられており、ミステリアスにドラマを彩る楽曲となっている。ジャケットも公開され、真っ二つに割れた白と黒の背景に２つの存在が重なり対を表現した楽曲とリンクするような写真となっている。
■「The Ssyba」（読み：ザ・シヴァ）
2025年12月29日(月)0:00デジタルリリース
Pre-add/Pre-save https://kamisai.lnk.to/TheSsyba
・完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』挿入歌
■映画・ドラマ情報
■『映画ラストマン -FIRST LOVE-』
出演：福山雅治、大泉 洋、永瀬 廉、今田美桜、ロウン、月島琉衣、寛一郎、谷田 歩、黒田大輔、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊、上川隆也、宮沢りえ
脚本：黒岩勉
企画プロデュース：東仲恵吾
監督：平野俊一
配給：松竹
公開：2025年12月24日(水)全国ロードショー
（C）2025映画「ラストマン」製作委員会
■完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』
放送日時：２０２５年１２月２８日（日）よる９時放送
製作著作：TBS
脚本：黒岩勉
プロデュース：東仲恵吾
演出：平野俊一
出演：福山雅治、大泉洋、永瀬廉、今田美桜、松尾諭、今井朋彦、奥智哉、木村多江、吉田羊（スペシャルドラマゲスト）松本若菜 吉田鋼太郎、向井康二
クレジット：（c）TBS
［公式サイト］https://www.lastman2025.jp/
［公式X］https://x.com/LASTMAN_tbs
［公式 Instagram］https://www.instagram.com/lastman_tbs?igsh=MW10NnF3N2xnZzUyYw==
［公式TikTok］https://www.tiktok.com/@lastman_tbstv
◾️3rdフルアルバム『EINSTEIN = ROSEN BRIDGE』
2026年4月15日（水）発売
予約：https://kamisai.lnk.to/AnniversaryLive
◆形態内容（全3形態）
【10th Anniversary PREMIUM BOX(完全受注生産限定盤)】
3CD+2Blu-ray+Goods
品番：PDCJ-1156 価格：19,800円（税込）
※UNIVRESAL MUSIC STORE限定販売
※予約締切：2026年2月20日（金）
▼DISC 1（CD）
新曲含む全13曲収録予定
▼DISC 2（CD）※曲順未定
・静寂の空を裂いて - Reproduced 2025
・フラクタル - Reproduced 2025
・白に融ける - Reproduced 2025
・煌々と輝く - Reproduced 2025
・アーティスト - Reproduced 2025
・Smoke
・秋明菊 - Reproduced 2025
・凪 - Reproduced 2025
▼DISC 3（CD）
・「神はサイコロを振らない Billboard Live 2024」
火花、愛のけだもの、夜間飛行、LOVE 他 (収録曲未定)
▼DISC 4（Blu-ray）
・2025年2月11日(火・祝)に行われた 神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像
▼DISC 5（Blu-ray）
・神はサイコロを振らない 『Documentary of 2025〜2026』（仮）
レコーディング、撮影現場、海外公演、国内公演に密着したドキュメンタリー映像収録
▼封入特典
・ 10年の軌跡を辿ったスペシャルな写真集
・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のスタッフパス風ラミネートカード
▼Goods
・ 10th Anniversary PREMIUM 特大ポスター
▼商品仕様
・10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ
【初回限定盤】
1CD+1Blu-ray
品番：UPCH-7804 価格：7,700円（税込）
▼DISC 1 (CD)
新曲含む全13曲収録予定
▼DISC 2 (Blu-ray)
・2025年2月11日(火・祝)に行われた 神はサイコロを振らない 初の日本武道館単独公演「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のライブ映像
▼封入特典
・「Special Live for Double Anniversary Year 2025 “神倭凡庸命 -カムヤマトボンヨウノミコト-” at 日本武道館」のスタッフパス風ラミネートカード
▼商品仕様
・10th Anniversary PREMIUM BOXオリジナルスペシャルパッケージ
【通常盤】
CD
品番：UPCH-2295 価格：3,300円（税込）
新曲含む全13曲収録予定
▼CD購入特典
【全形態共通封入特典】
・応募抽選用シリアルナンバー入りチラシ
※応募抽選の賞品内容、応募詳細につきましては後日発表いたします。
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典】
・「俺はサインを断らない 〜Season4〜」メンバーが直筆サインを入れたポストカードが特典として付属。
＜対象店舗＞UNIVERSAL MUSIC STORE限定
＜対象期間＞【2025年12月2日(火)〜2026年2月20日(金)予約購入者限定特典】
＜対象商品形態＞全形態 (【10th Anniversary PREMIUM BOX】【初回限定盤】【通常盤】)
【主要チェーン先着オリジナル特典】
下記店舗およびオンラインショップにて、初回限定盤・通常盤いずれかのCDを1枚ご購入頂いた方にオリジナル特典を1つ先着にて進呈致します。
・TOWER RECORDS：A5クリアファイル
・Amazon.co.jp : アクリルコースター
・HMV：ジャケステッカー
その他一般店舗、オンラインショップ :告知ポスター[B2サイズ]
■＜神はサイコロを振らない COVER LIVE TOUR 2026 “ROOTS”＞
https://www.kamisai.jp/information/detail.php?id=660
2026年3月14日(土)【大阪】梅田CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00
(問)GREENS
06-6882-1224(平日 12:00~18:00)
https://www.greens-corp.co.jp/
2026年3月15日(日)【愛知】名古屋CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00
(問)サンデーフォークプロモーション
052-320-9100(12:00〜18:00)
https://www.sundayfolk.com/
2026年3月20日(金・祝)【東京】渋谷CLUB QUATTRO
OPEN17:00 / START18:00
(問) DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
◾️＜Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM＞
開催日：2026年6月14日（日）
会場：ぴあアリーナMM
OPEN 15:00 / START 16:00
チケット料金
通常価格：8,800円
U-22価格：7,800円
・U-22チケットに関して
※公演日当日の2026年6月14日(日)時点において、22歳以下の方のみにご購入いただけます。
※ご入場時、年齢確認を実施する場合がございますため、生年月日が確認できる本人確認書類または学生証をお持ちになって会場にお越しください。
※ご提示いただけない場合、差額のお支払いもしくはご入場いただけない場合がございます。
公演に関するお問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com
チケットに関するお問い合わせ：イープラス
お客様サポート：http://eplus.jp/qa/
詳しくはこちら：(神サイ公式HPのリンクを掲載)
▼ライブチケット最速先行予約情報
神はサイコロを振らない のファンクラブ「KAMISAI Children」会員限定で、12月21日（日）23時59分までにアルバムを予約頂いた方を対象に、2026年6月14日(日)に開催のワンマンライブ「Special Live for Double Anniversary Year 2026 “T.W. -Traversable Wormhole-” at Pia Arena MM」の、どこよりも早いチケット先行抽選に申し込めるシリアルコードを配布。
FC会員限定アルバム予約購入者先行抽選の受付は、12月23日18時より開始。
・対象商品
2026年4月15日（水）発売 神はサイコロを振らない3rd Full Album「EINSTEIN=ROSEN BRIDGE」全形態
10th Anniversary PREMIUM BOX(完全受注生産限定盤)税込19,800円 PDCJ-1156
初回限定盤 税込7,700円 UPCH-7804
通常盤 税込3,300円 UPCH-229
※上記全形態対象で、1枚ご予約いただいた方には「チケットフォルダー」(横長のクリアファイルになります)１つをプレゼントいたします。商品送付の際に同梱致します。
※【UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典】「俺はサインを断らない 〜Season4〜」
(メンバーが直筆サインを入れたポストカードが特典として付属。)も対象となります
・対象店舗
UNIVERSAL MUSIC STORE
※「KAMISAI Children」会員限定サイトにてログイン後、UNIVERSAL MUSIC STOREの商品ページにてご予約ください。直接UNIVERSAL MUSIC STOREサイトにてご予約いただいた場合は対象外となりますのでご注意ください。
受付URL：https://kamisaichildren.jp/mob/news/diarKijiShw.php?site=KMC&id=298038
・シリアルコードについて
アルバムご予約1枚に対して、シリアルコードを1つ配布いたします。
シリアルコードは、UNIVERSAL MUSIC STOREのマイページのお知らせ欄にてご案内いたします。
UNIVERSAL MUSIC STOREを退会されると、マイページおよび「シリアルコード」が削除され復元できませんのでご注意ください。
https://store.universal-music.co.jp/account
・アルバム予約期間＆シリアルコード通知スケジュール
アルバム予約期間：2025年12月2日（火）18:00~2025年12月21日（日）23:59
シリアルコード通知日時：2025年12月23日（火）18:00以降
※施策対象商品のお支払方法は「クレジットカード」「キャリア決済」「PayPay」のみとなります。
※いずれも期間内に注文完了でシリアルコードの付与対象となります。
・チケットの応募に関して
※チケットに関する申込期間、当落連絡等の詳細は、下記URLより必ずご確認下さい。
ライブチケット先行申込期間：2025年12月23日（火）18:00〜2026年1月8日（木）23:59
▼商品・アルバム予約に関するお問合せ
UNIVERSAL MUSIC STORE カスタマー・サポート
営業時間：月〜金 10：00〜17：00(土日祝日、年末年始を除く)
＊メールのみの窓口となっております為、【universal-music.co.jp】のドメイン受信許可設定をお願いいたします。
＊お問い合わせ内容によっては、返信にお時間をいただく場合がございます。
＊営業時間外のお問い合わせは、翌営業日以降の回答とさせていただきます。
