ガールズバンドFaulieu.が、2026年の春にキングレコードよりメジャーデビューすることを発表した。また、メジャーデビュー作となるアルバムのリリースにあわせ4月から全国ワンマンツアーの開催も決定している。

この発表は本日21日終えたばかりの渋谷 FOWS でのワンマンライブ＜Merci 2025＞にて告知されたもの。今年1年を振り返り感謝を伝える総決算ライブから一転、期待に満ちた新たな活動の報告で来場したファンを大いに沸かせた。

来年リリースされるアルバムは「すべての強がり女子たちへ」をテーマに、移ろいゆく世の時勢や風潮から何気ない日常の出来ごとまでを女性の感性を通して描き出した作品。甘美でロマンチックな心情や荒んで刺々しさが垣間見える感情を、SWEETとBITTERという両極の二面性に落とし込んでいる。

また、4月からの全国ワンマンツアー＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞は、4月29日（⽔・祝）東京・Veats Shibuya 公演を皮切りに、ファイナルとなる 6月27日（土）大阪・OSAKA MUSE公演まで、全国7都市を回るバンド史上最多公演数のワンマンツアーとなる。

Faulieu.は新曲 「LOOP」がテレビ東京ほかで 2026年1月より放送となるドラマチューズ！『略奪奪婚』のオープニングテーマに決定している。「LOOP」はインディーズラストシングルとして1月7日（⽔）に配信リリース予定だ。

2026年にはさらなる発表があることも併せて告知されているので、来年のFaulieu.の活動にも引き続き注目したい。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント

メジャーデビュー作としてアルバムを皆さんに届けられること、心から嬉しく思います。この1枚には、女性だからこそ抱く光と影、強さと脆さ―そんな二面性をぎゅっと詰め込みました。これからも、私たちにしか歌えない“愛の物語”を音楽に乗せて一つひとつ大切に届けていきたいです。4月末から始まるワンマンツアーで、直接想いを伝えられる瞬間を今からとても楽しみにしております。

(Vo.G,Canaco)

◆ ◆ ◆

■リリース情報 ■インディーズラストDigital Single 「LOOP」

2026年1月7日(水)リリース

テレビ東京 ドラマチューズ！「略奪奪婚」OP主題歌 ■Major 1st Album 『タイトル未定』

2026年春リリース

■＜Faulieu. Major 1st TOUR “MiX” -PHASE01-＞

2026年

4/29(水・祝) Veats Shibuya (東京)

お問い合わせ：ホットスタッフプロモーション

5/10(日) KLUB COUNTER ACTION (北海道)

お問い合わせ：WESS

5/22(金) MACANA (宮城)

お問い合わせ：キョードー東北

5/30(土) Yise (広島)

お問い合わせ：キャンディープロモーション

6/6(土) LIVE HOUSE Queblick (福岡)

お問い合わせ：BEA

6/19(金) ell.SIZE (愛知)

お問い合わせ：サンデーフォーク

6/27(土) OSAKA MUSE (大阪)

お問い合わせ：YUMEBANCHI(大阪) チケットリンク

オフィシャル先着先行

受付期間 2025年12⽉21⽇(⽇) 21:00〜2026/01/06(火)23:59

URL：https://w.pia.jp/t/faulieu-tour26/