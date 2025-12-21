上野優華が、約2年ぶりに新曲「結」（読み：ゆい）をリリースすることを発表した。

産休のため音楽活動を休止していた上野にとって、今作は本格的な活動再開を告げる一曲となっている。新曲「結」は上野優華自身が作詞をし、等身大の想いを歌詞に込めている。作曲には心温まるメロディーラインに定評のある青葉紘季を迎えた。そのタイトルの通り、家族、友人、そしてファンといった、かけがえのない人々との「結びつき」や絆をテーマにしており、聴く人の心にそっと寄り添うような温かい楽曲に仕上がった。

また、新アーティスト写真も公開となった。上野優華は恒例バースデーライブも来年2月7日に行うことを発表。今回も彼女の多面的な魅力を堪能できる二部制での開催となる。 第一部はサポートギターに松井ジャーマンJr.を迎えたアコースティックスタイルとなり、第二部では雰囲気をがらりと変え、厚みのあるトラックをバックにライブパフォーマンスが繰り広げられるとのこと。

■「結」(読み：ゆい)

2026.2.4 Release