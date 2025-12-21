°ËÆ£ÈþÍè¡¢LINE CUBE SHIBUYA¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãBirth of Pops¡ä¤¬±ÇÁüºîÉÊ²½
°ËÆ£ÈþÍè¤¬¡¢10·î11Æü¤ËLINE CUBE SHIBUYA¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ã°ËÆ£ÈþÍè Live 2025 Birth of Pops¡ä¤òLIVE Blu-ray²½¤·2026Ç¯3·î18Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï°ËÆ£ÈþÍè¤¬¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼9¼þÇ¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤ÇÅ¸³«¤·¤¿ËÜ¸ø±é¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¸½¾ì¤äÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÄÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¢£¡ØITO MIKU Live 2025¡ØBirth of Pops¡Ù¡Ù
2026Æü3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§ COXC-7512
²Á³Ê¡§ ¡ï16,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ¡¦Blu-ray¥Ç¥£¥¹¥¯
¡¦24P ¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤òÆ±º
¡¦LP¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¡¦»æµÓ¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÅ¸¼¨ÍÑ¡Ë
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈLa-Pa-Pa Cream PuffMorning Coffee¥ï¥¿¥·¥¤¥íMC1¸É¹â¤Î¸÷ Lonely darkBorn FighterShocking BlueÅÚÍË¤Î¥ë¡¼¥ëMC2No Colorhello new pinkÅô¤êOutfit ChangeË¢¤È¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥Ì¼·¿§CookieGood SongMC3PEARLÀÄ100¿§·¯¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤ÈMC4No.6Îø¤ÏMovieTickTack InvitationMC5all yours
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
²¼µÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤ªÇã¾å¤²¤ÎÊý¤Ë°Ê²¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÀèÃå¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§B2¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë¡Ü56mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸(57mm) ¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡§B2¥¿¤Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡ÜLÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
Amazon¡§ LÈÇ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È5Ëç¥»¥Ã¥È¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¡Ë
¥³¥í¥à¥Ó¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê57Ð¡Ë¡Ü2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë
¢£¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¸ÂÄêÈ×
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§B2¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È(Ê£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê)¡¡²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¡²Á³Ê¡§1,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÄ¶¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡§µÇ°¥é¥Ü¥²¥Þ¥×¥ê¥«¡ÊÊ£À½¥µ¥¤¥ó¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê¡Ë¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É²Á³Ê¡§2,700±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó¡Û
²¼µ´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½ÌóÄº¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£´ü´Ö
2025/12/21(Æü)21:00¡Á2026/2/15 (Æü)23:59
¢£ÆÃÅµ
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÁ´Å¹(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈA (Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºÁ´Å¹(ÄÌÈÎ´Þ¤à)¡§¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥ÈB (Ê£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê)
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
²¼µÆüÄø¤Ë¤Æ¡¢ÃêÁª¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
2026Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È½©ÍÕ¸¶1¹æ´Û 7F¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00¡Á¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ
¡ãÂè1Éô¡ä14:00¡Á
¡ãÂè2Éô¡ä16:00¡Á
2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡ãÂè1Éô¡ä13:00¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè2Éô¡ä15:30¡Á¡¡¥ß¥Ë¥È¡¼¥¯¡õ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤ªÅÏ¤·²ñ
¡ãÂè3Éô¡ä18:00¡Á¡¡¥È¡¼¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
