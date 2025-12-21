元「モーニング娘。」の石川梨華が米大リーグ・エンゼルス菊池雄星投手の妻で、元フリーキャスターの菊池瑠美さんとの２ショットを公開した。

石川は２１日までに、自身のインスタグラムに「瑠美ちゃん 大好きな瑠美ちゃん！ 日本滞在中の過密スケジュールの中会える時間を作ってくれました」と書き始めると、「いつ会ってもポジティブオーラ全開でキラキラな瑠美ちゃん とにかく元気でアクティブで、尊敬してます！楽しい時間はあっという間だったけどいっぱい喋れていっぱい笑って本当にハッピーな時間でした」と充実したランチを振り返った。

「和食のお店でランチしたんだけど紅葉の景色に感動してくれた また次会える日を楽しみに」とつづり、「#旦那さん繋がりのご縁です #埼玉西武ライオンズに感謝」とハッシュタグを添え、投稿を締めた。

この投稿に菊池瑠美さんは「梨華さん いつもハッピーな時間をありがとうございます 大大大好きです またお会いできますように…」とコメントしており、ファンからは「珍しい２ショットですね」「かわいい〜」「旦那さんのお陰で、幅広い交友関係ができて良かったですね」「いつも素敵な梨華ちゃん大好きです」などの声が寄せられている。