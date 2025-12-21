a flood of circle、[Alexandros]やマイヘア、ナッシングスやGLIM SPANKYなど対バンツアー＜日本武道館への道＞全ゲスト発表
a flood of circleが2026年5月6日、日本武道館単独公演を開催する。同ワンマンまでの対バンツアー＜20周年記念ツアー日本武道館への道＞のゲストが最終発表となった。
新たに発表されたのは、GLIM SPANKY、w.o.d.、ドレスコーズ、BIGMAMA、ヒトリエ、My Hair is Badだ。既に発表されている[Alexandros]、9mm Parabellum Bullet、SIX LOUNGE、cinema staff、SPARTA LOCALS、Nothing’s Carved In Stone、バックドロップシンデレラ、PK shampoo、山中さわお&ELPISを含めた総勢15組が＜20周年記念ツアー日本武道館への道＞にゲスト参加するかたちだ。
チケットの2次先行受付は12月21日21:00より。
■＜a flood of circle 20周年記念ツアー “日本武道館への道”＞
▼2026年
1月11日(日) 新代田FEVER
w/ SPARTA LOCALS
1月23日(金) 名古屋CLUB QUATTRO
w/ 9mm Parabellum Bullet
2月05日(木) 水戸LIGHT HOUSE
w/ cinema staff
2月14日(土) 盛岡CLUB CHANGE WAVE
w/ Nothing’s Carved In Stone
2月15日(日) 郡山HIPSHOT JAPAN
w/ Nothing’s Carved In Stone
2月19日(木) 宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
w/ バックドロップシンデレラ
2月26日(木) 千葉LOOK
w/ cinema staff
2月28日(土) 横浜ベイホール
w/ GLIM SPANKY
3月01日(日) 京都磔磔
w/ ヒトリエ
3月07日(土) 長野CLUB JUNK BOX
w/ GLIM SPANKY
3月08日(日) 新潟LOTS
w/ BIGMAMA
3月13日(金) 心斎橋BIG CAT
w/ ドレスコーズ
3月14日(土) 金沢エイトホール
w/ 山中さわお＆ELPIS
3月27日(金) 岐阜ants
w/ PK shampoo
4月03日(金) 札幌cube garden
w/ w.o.d.
4月05日(日) 仙台darwin
w/ w.o.d.
4月15日(水) 名古屋DIAMOND HALL
w/ SIX LOUNGE
4月17日(金) 福岡BEAT STATION
w/ SIX LOUNGE
4月24日(金) 広島CLUB QUATTRO
w/ My Hair is Bad
4月28日(火) 東京Zepp DiverCity
w/ [Alexandros]
▼チケット
全公演チケット前売り：\4,800+ドリンク代
【オフィシャル2次先行】
受付期間：12/21(日)21:00〜1/5(月)23:59
https://w.pia.jp/t/afloodofcircle-20thtour/
■＜a flood of circle 20周年記念公演 LIVE AT 日本武道館＞
2026年5月6日(水/祝) 東京・日本武道館
open15:00 / start16:00
http://afloodofcircle.com/budokan2026/
■イベント＜A FLOOD OF CIRCUS 2026＞
2026年1月18日(日) 東京・渋谷 Spotify O-EAST
open15:45 / start16:30
▼ゲスト
The Birthday (クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ)
w.o.d.
SIX LOUNGE
ビレッジマンズストア
TASOGARE BUDDY (藤井一彦 with ウエノコウジ)
Large House Satisfaction
▼チケット
前売り \5,500＋1ドリンク
