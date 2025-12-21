育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「赤ちゃんの名前ランキング」を発表しました。今回は「女の子の名前」ランキングを紹介します。

【画像】「女の子の名前」ランキングTOP10を全部見る！ 男の子ランキングも画像でチェック！

調査は2025年1月1日から10月25日、同社のサービスを利用した「2025年生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は8万5949人（男の子4万3730人、女の子4万2219人）です。

「花の名前」にも注目が集まった結果に

「女の子の名前」ランキングは、1位が「陽葵（ひまり）」、2位が「翠（すい）」、3位が「凛（りん）」でした。

同社によると、「結月（ゆづき）」「琴葉（ことは）」「紬（つむぎ）」「澪（みお）」など、落ち着きや季節感、和の情緒を感じさせる「レトロネーム」が、名付けで定番になりつつあるということです。

また、「蘭（らん）」「菫（すみれ）」といった花の名前にも注目が集まったようで、「蘭」は武士や公家の名にも見られる気品のある花の名で、「菫」はかれんで控えめな花として和歌にも登場するなど、いずれも日本らしい繊細な感性を映す名前が選ばれたとのことです。