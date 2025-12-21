漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、3年連続決勝のヤーレンズがファーストラウンドで敗れた。敗退後に出井隼之介（38）は自身のXを更新。悔しさをにじませた。

出井は「なんだよ、トップバッターが負けるパターンもあんのかよ…」とつづり、複雑な胸中を明かした。

ヤーレンズはトップバッターで登場。結婚したい楢原真樹（39）の悩みが脱線しまくり、余談なく小ボケを挟み込みながら笑いを連発。出井は客席をあおるなど、熟練の技で場を盛り上げた。司会の上戸彩は「さすがでしたね。一気に会場も暖まりましたし」と笑顔で称賛。楢原も「手応えあり！」と宣言した。

昨年まで令和ロマンがトップバッターで2連覇したが、元々は不利と言われる最初の登場。ヤーレンズは点数が思ったように伸びず、合計843点止まりだった。7番手のたくろうが861点を出した段階で4位以下が確定した。

一昨年に初の決勝に進出し、令和ロマンに1票差で優勝を逃した。今年で3年連続の決勝に進んだが、頂点には届かなかった。敗退が決まった楢原は「来年僕たちはM−1グランプリに…出〜刃〜包丁！」とボケ、悔しさを押し殺した。