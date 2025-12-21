¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÈÎÇä¿ô11·î¤ËµÞ¿¡¡ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Í¤°¤»¤Î¤Ò¤È¡×Æ°²è¤È¡Ö¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¸ú²Ì¤«¡¡°¤µ×ÄÅÃÎÍÎ¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¡×¤ÎÈÎÇä¶â³Û¤¬11·î¤ËÁ°Ç¯Æ±·îÈæ17¡óÁý¤ÈµÞ¿¤·¤¿¡£
¡¡12·î9Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊSEJ¡Ë¤Î°¤µ×ÄÅÃÎÍÎ¼ÒÄ¹¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤ÆSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡ÖSeven Cafē Story¡×¤È10·î28Æü¤Ë¿·È¯Çä¤·¤¿¡Ö¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§ ¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¡Ê¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¤¬¹×¸¥¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤µ×ÄÅ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖTVCM¤ò»ëÄ°¤·¤Ê¤¤10Âå¡¦20Âå¤ÎÊý¡¹¤ËÁÛµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢SNS¤ÇÁêÍÕ²íµª¤µ¤ó¤Î¡Ø¤Í¤°¤»¤Î¤Ò¤È¡ÙÊÓ¤òÎ®¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ë¹½È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¿ôÎÌ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Âè2ÃÆ¤òÍ½Äê¤·º£¸å¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡Ö¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊªÀ¨¤¯Çä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿·¤·¤µ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¡Ù¤ÎÈÎÇä¿ô¤Ë¥×¥é¥¹¥ª¥ó¤·¤¿¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡¡Ö¿åÁÇßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢ßäÀù¤ÎÇ®¸»¤Ë¿åÁÇ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼å²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËßäÀù¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢°û¤ß±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë»¨Ì£¤¬¸å¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¢¤Ê¸åÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤¿ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£UCC¾åÅçàÝàê¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡£