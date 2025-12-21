BUDDiiSが、来年春に開催するホールツアー『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』の追加公演を6月6日、7日に千葉 幕張メッセ 幕張イベントホールにて開催する。

（関連：【画像あり】BUDDiiS、メンバーのSEIYAが制作したホールツアー『FLORiiA』ロゴ）

本情報は、12月20日、21日に行われた『バディフェス!!2025 ～世界で一番美しいのはだぁれ？～』の最終公演にて発表されたもの。BUDDiiSとして幕張メッセ 幕張イベントホールでライブを行うのは、2023年に開催した『BUDDiiS vol.06 - BRiLLiANT -』以来となる。

また、公演タイトルも『BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -』に決定。“花のように愛や成長が時間の中で咲く”という意味が込められており、花と刺繍をモチーフとしたロゴはメンバーのSEIYAが制作した。

追加公演のチケットは、本日20時よりファンクラブ先行受付が開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）