Faulieu.が、2026年春にキングレコードよりメジャーデビューすることを発表。また、ニューアルバムをリリースし、4月から全国7都市を回るワンマンツアーを開催することも決定した。

本アルバムは、“すべての強がり女子たちへ”をテーマに、移ろいゆく世の時勢や風潮から何気ない日常の出来ごとまでを女性の感性を通して描き出した作品に。甘美でロマンチックな心情や荒んで刺々しさが垣間見える感情を、“SWEET”と“BITTER”という両極の二面性に落とし込んでいる。

また、4月からの全国ワンマンツアー『Faulieu. Major 1st TOUR “MiX”-PHASE01-』は、4月29日の東京 Veats Shibuya公演を皮切りに、ファイナルとなる6月27日の大阪 OSAKA MUSE公演まで、全国7都市を回るバンド史上最多公演数のワンマンツアーとなる。

なおFaulieu.は、新曲「LOOP」が2026年1月より放送となるドラマ『略奪奪婚』（テレビ東京系）のオープニングテーマに決定している。同曲はインディーズラストシングルとして1月7日に配信リリースされる。

・Faulieu. Canaco（Vo/Gt）コメント

メジャーデビュー作としてアルバムを皆さんに届けられること、心から嬉しく思います。この1枚には、女性だからこそ抱く光と影、強さと脆さ―そんな二面性をぎゅっと詰め込みました。これからも、私たちにしか歌えない“愛の物語”を音楽に乗せて一つひとつ大切に届けていきたいです。4月末から始まるワンマンツアーで、直接想いを伝えられる瞬間を今からとても楽しみにしております。（Vo.Gt,Canaco）

（文＝リアルサウンド編集部）