「GMARCH出身」と聞いて驚いた俳優ランキング！ 2位「阿部寛」を6票差で抑えた1位は？【2025年調査】
GMARCHといえば、しっかりとした学力と努力が必要な難関私大。華やかな見た目とのギャップに知性が加わり、俳優としての魅力が増すようです。
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「GMARCH出身と聞いて驚いた俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、俳優の阿部寛さんです。中央大学在学中にモデルデビューし、雑誌『MEN’S NON-NO（メンズノンノ）』（集英社）のカバーモデルを43号連続で務める偉業を達成。大学卒業と同時に映画『はいからさんが通る』で俳優デビューを果たしました。
その後『TRICK』（テレビ朝日系／2000年）シリーズや映画『テルマエ・ロマエ』（2012年）など、インパクトのあるキャラクターを演じて話題に。11月13日から配信が開始されたNetflixドラマ『イクサガミ』では白髪姿の剣豪を演じ、強烈な存在感を放ちました。
回答者からは「俳優さんでのイメージが強すぎて理工学部で勉学に励んでいたとは想像つかない」（30代女性／神奈川県）、「高い文学性にも納得したため」（20代女性／兵庫県）、「高卒だと思っていたから」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の向井理さんです。明治大学農学部出身の理系男子で、「国際動物遺伝学会議」において研究チームの一員として「ベストポスターアワード」を受賞しています。
スカウトをきっかけに芸能界入りすると、2010年のNHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』の出演で大ブレーク。2026年1月スタートの月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）では、脳神経外科医役に挑戦します。
回答コメントでは「そこまで賢くないと思っていました」（30代男性／大阪府）、「普段とのギャップを感じるため」（20代女性／愛知県）、「若い頃に売れていたから意外」（30代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「高学歴俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「GMARCH出身と聞いて驚いた俳優」ランキングを紹介します！
2位：阿部寛（中央大学 理工学部電気工学科）／46票
2位にランクインしたのは、俳優の阿部寛さんです。中央大学在学中にモデルデビューし、雑誌『MEN’S NON-NO（メンズノンノ）』（集英社）のカバーモデルを43号連続で務める偉業を達成。大学卒業と同時に映画『はいからさんが通る』で俳優デビューを果たしました。
その後『TRICK』（テレビ朝日系／2000年）シリーズや映画『テルマエ・ロマエ』（2012年）など、インパクトのあるキャラクターを演じて話題に。11月13日から配信が開始されたNetflixドラマ『イクサガミ』では白髪姿の剣豪を演じ、強烈な存在感を放ちました。
回答者からは「俳優さんでのイメージが強すぎて理工学部で勉学に励んでいたとは想像つかない」（30代女性／神奈川県）、「高い文学性にも納得したため」（20代女性／兵庫県）、「高卒だと思っていたから」（40代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：向井理（明治大学 農学部）／52票
1位にランクインしたのは、俳優の向井理さんです。明治大学農学部出身の理系男子で、「国際動物遺伝学会議」において研究チームの一員として「ベストポスターアワード」を受賞しています。
スカウトをきっかけに芸能界入りすると、2010年のNHK連続テレビ小説『ゲゲゲの女房』の出演で大ブレーク。2026年1月スタートの月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）では、脳神経外科医役に挑戦します。
回答コメントでは「そこまで賢くないと思っていました」（30代男性／大阪府）、「普段とのギャップを感じるため」（20代女性／愛知県）、「若い頃に売れていたから意外」（30代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)