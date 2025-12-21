競馬ファンでなくても楽しめると思う「競馬場（中央競馬）」ランキング！ 2位「中山競馬場」を抑えた1位は？【2025年調査】
娯楽があふれる現代においても競馬場は特別な場所であり続けています。世代を超えた人々が同じレースに一喜一憂し、興奮と感動を共有できる場所はそう多くありません。
All About ニュース編集部では、2025年12月12日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「競馬場に関するアンケート」を実施しました。その中から、競馬ファンでなくても楽しめると思う「競馬場（中央競馬）」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「初めて中山競馬で楽しくて面白くそこから競馬にハマりました」（20代女性／東京都）、「人が多くイベントとして競馬を知らなくても盛り上がりました」（30代女性／東京都）、「競馬とか全然好きじゃないけど、競馬場メシになにより子どもの遊べるスペースが充実してて、競馬という目的ではなく遊びに行きます」（40代女性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「アクセスが良く、場内に案内の方がたくさんいて、とても優しくなんでも教えてくれるので初心者オススメです」（30代女性／東京都）、「キッズパークや芝生広場、グルメフェスのようなフードコートまであって、家族連れで行っても楽しめます」（60代男性／新潟県）、「広大な敷地を活かしたアトラクションやイベントを多く開催していて、女性や家族連れ向けのサービスもあります」（50代女性／広島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：中山競馬場／46票千葉県船橋市にある中山競馬場は、JRA（日本中央競馬会）の主要な競馬場の1つです。年末のグランプリレースである有馬記念が開催されることでも有名。大規模な施設内には、芝生広場やアトラクションエリア、レストランなどが充実していて、ピクニック気分で訪れる家族連れや、レース初心者でも楽しめる工夫がされています。競馬場の高低差を利用したユニークなコース形状も大きな魅力です。
1位：東京競馬場／96票東京都府中市に位置する東京競馬場は、「競馬のメッカ」とも呼ばれ、JRAの拠点となる国内最大の競馬場です。広大な敷地には、巨大スクリーン「ターフビジョン」や近代的なスタンドが整備されており、快適なレースが観戦可能。また、馬と触れ合える乗馬センターや、トランポリンなどの遊具が豊富な「キッズガーデン」、たくさんのフードコートやキッチンカーなど、競馬ファン以外でも楽しめる娯楽施設が充実しているため人気を集めました。
