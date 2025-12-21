「息を呑む美しさよ。。」新しい学校のリーダーズ、“進化”した新衣装を披露！「アートだ」「惚れる」
4人組女性グループ・新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんは12月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。“進化”した衣装を披露しました。
また、「第54回ベストドレッサー賞 新しい学校のリーダーズ a.k.a. ATARASHII GAKKO! インターナショナル部門受賞」とあるように、11月26日に行われた、日本メンズファッション協会主催の「第54回ベストドレッサー賞」での受賞を報告しました。
コメントでは「息を呑む美しさよ。。」「アートだ」「ベストドレッサーに相応しい」「ちょーーーーーーーかっこいい、惚れる」「青セーラーとっても似合ってます」「進化し続けるってすごい」「世界一セーラー服が似合うグループだよね」などの声が寄せられました。
「世界一セーラー服が似合うグループだよね」SUZUKAさんは「セーラー服、変化進化」とつづり、3枚の写真を投稿。新しい衣装を着た新しい学校のリーダーズ4人の写真や、SUZUKAさんのソロショットなどです。新しい学校のリーダーズの衣装と言えば、白と黒が基調のスタンダードなセーラー服のイメージですが、新衣装は青と黄色のカラーリングで、よく見ると細かな柄が入っています。
「萌え袖がぁあああ、堪らんのよ」18日の投稿では、同グループメンバーのリン（RIN）さん、カノン（KANON）さんとのスリーショットで、おそろいのジャージ姿を公開しました。ファンからは「御三方とっても可愛い〜〜」「萌え袖がぁあああ、堪らんのよ」「み！ちゃんが撮ったのかな？」などのコメントが寄せられました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
