◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(21日、代々木第一体育館)

フィギュアスケートの全日本選手権大会、女子のフリースケーティングが行われ、坂本花織選手が貫禄の演技で5連覇を達成しました。これにより来年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪の代表1枠目にも内定しました。

今季限りでの現役引退を表明している坂本選手。最後の全日本フィギュアでの5連覇達成に「うれしいの一言に限ります」と涙を浮かべます。さらに日本女子史上初となる3大会連続の五輪内定にも「それが一番安心しました」とホッとした表情を見せました。

この日は全てのジャンプで加点をつける貫禄のある滑り。「途中から本当に、いつも練習してるような気持ちで1つ1つ本当に丁寧に集中して、しっかりスケートのことだけを考えて演技することができた」と振り返り、「今日の演技は満足です」と語りました。

2月に控える、現役最後の出場となる3度目のオリンピックに向けては「本当にここまでたくさんの方に応援してもらって、支えてきてくれた人がいるので、その人たちの努力が無駄にならないように、感謝の気持ちを忘れずに滑りきれたら」と意気込み。「オリンピックでの一番の目標は団体と個人で銀メダル以上取ること。その目標を達成できるようにしっかり練習に励めたら」と高らかに宣言しました。