漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で午後6時半から全国生放送された。

出場順を決める「笑神籤（えみくじ）」のプレゼンターには、東京五輪柔道金メダリストの阿部詩、パリ五輪車椅子テニス金メダリストの小田凱人、大相撲第74代横綱の豊昇龍の3人が担当。豊昇龍は過去、M−1観戦経験がないことを率直に明かした。

豊昇龍は7番手以降のくじ引きを担当。くじに先立って司会の今田耕司から、現地観戦の感想を聞かれると「楽しいです」と笑った。ただ今田から「M−1グランプリは見たことありますか？」と聞かれると、苦笑しながら「ありません」と正直に回答。ただ「初めて見ました。すごい楽しかったんで、これからずっと見ようと思っています」と語り、今田に「ぜひ見ていただきたいと思います」と返された。

ただ、くじ引きに向けた決意を聞かれると、すこし間を開けて、「相撲取るときはこんなに緊張したことなかったんですけど」と苦笑い。今田から「横綱に引いていただけるというのは」とフォローされた。

決勝はヤーレンズ、真空ジェシカ、ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、めぞん、ママタルト、たくろうの9組に、敗者復活戦を突破したカナメストーンが登場。

審査員は今年も9人。海原やすよ ともこの海原ともこ、フットボールアワー後藤輝基、ミルクボーイ駒場孝、アンタッチャブル柴田英嗣、笑い飯の哲夫、博多華丸・大吉の博多大吉、ナイツ塙宣之、かまいたち山内健司、中川家礼二の9人。昨年、審査員を務めたオードリー若林正恭とNON STYLE石田明が外れ、03年王者の後藤と19年王者の駒場が新たに加わった。決勝戦のMCはコンビを組んで14回目の今田耕司と上戸彩。

大会はプロアマ問わず結成15年以内のコンビに出場資格があり、今回は過去最多1万1521組がエントリー。優勝賞金は1000万円。