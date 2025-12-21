12月21日、お笑いコンビ「霜降り明星」粗品の友人『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。12月21日（日）に阪神競馬場で行われた朝日杯フューチュリティステークス（G1・芝1600m）の予想結果を報告した。

前日の動画で本命にはリアライズシリウスを指名。ゲート入りを嫌がる素振りを見せるなど不穏な空気が漂い、直線では伸び切れず5着。デビューから2戦の好内容とは一転、初黒星を喫する結果となった。

予想ではエコロアルバ、カヴァレリッツォ、ダイヤモンドノット、アドマイヤクワッズ、リアライズシリウスの上位人気5頭で決着すると読み、実際に全馬が掲示板入り。読み自体は的中していたが、本命に据えたリアライズシリウスが5頭中5番目の入線となり、痛恨の不的中となった。

さらに平場レースも含め、「土日9レースやって0当たり！」と絶不調。これでG1レースは3週連続の不的中となり、いよいよ来週に控える有馬記念を前に弾みを欠く形となった。動画を見た視聴者からは「来週当てて締めくくりましょう」、「上位5頭決着を外すとは」、「今日もめちゃくちゃ元気出ました」などと、さまざまなコメントで盛り上がりを見せていた。